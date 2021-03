Casos de COVID-19 no reportados: se informaron 2.607 test positivos fuera de fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó en tres ocasiones casos positivos “que no habían sido remitidos por los laboratorios en fechas correspondientes”. Los casos positivos de COVID-19 no reportados previamente fueron incluidos por el Sinae en el total de casos positivos e informados en el final de cada informe.

En total, los casos no reportados en fecha totalizan 2607 que se reparten desde el 9 de marzo hasta el 26 de ese mes, cuando se informaron los primeros casos no incluidos por el error. Esto hizo que los totales diarios sean menores a los reales. Consultado el MSP sobre la situación prefirieron no hacer declaraciones oficiales al respecto. En diciembre del año pasado, otro error en el ministerio generó también un cambio en las estadísticas de la pandemia.

Así, el agregado de casos reales que se notificó en estos días modifica no solo la tasa de positividad, sino también el índice de riesgo de la Universidad de Harvard y también el récord de casos nuevos: el 22 de marzo, día en que se habían declarado 2682 casos –pico máximo desde que comenzó la pandemia-, se detectaron en realidad 2749 casos luego de este nuevo reporte.



El 24 de marzo fue el día que más sufrió modificaciones: inicialmente se habían reportado 1796 casos y una tasa de positividad de 17,89%. No obstante, con los 894 casos nuevos, la cifra total pasó a 2690 y la tasa de positividad a 26,79%, la más alta de toda la pandemia.



Día a día, estos fueron los casos no reportados en los informes. En dos de los informes elaborados por el MSP, se incluyeron casos “anteriores al 20/03” sin especificar bien a qué días corresponden. Por eso, en las gráficas y tablas se agregarán al 19/03.



Casos diarios desde el inicio de la pandemia con las correcciones previamente mencionadas

Tasa de positividad desde el inicio de la pandemia con las correcciones previamente mencionadas