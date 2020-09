Brote en Colonia: una persona que volvió de Argentina y no respetó la cuarentena y un "fallo sucesivo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el departamento de Colonia hay un brote de COVID-19 que inició con una mujer que regresó al país de Buenos Aires (Argentina) y no respetó la cuarentena obligatoria que deben atravesar todas las personas que llegan a Uruguay desde el extranjero, de acuerdo a lo que indicó este jueves en conferencia de prensa el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Esta mujer ingresó a Uruguay con un test negativo -exigencia para la entrada al país- y cuatro días después tuvo síntomas de la enfermedad, detalló el jerarca hoy. Por este motivo, consultó “en diferentes centros de salud”, añadió. “Y pareciere que no estuvieron muy avispados en asociar una situación epidemiológica con un cuadro clínico sugerente de COVID”, criticó el ministro.

“El caso de la señora que vino de Buenos Aires, que vino de un foco infeccioso tremendo, no guardó cuarentena. De pronto no fue la actitud más responsable, pero sí fue responsable en consultar, y ahí hubo un fallo sucesivo en distintas puertas de urgencia donde consultó por sintomatología sugestiva de COVID, con el antecedente de un viaje, y no se le realizó el PCR”, lamentó Salinas, quien agregó que cuando finalmente la persona fue hisopada el resultado fue positivo.

Esta persona está ahora internada en cuidados intensivos. Ayer el reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) indicó que se habían detectado cinco casos nuevos en el departamento de Colonia. Todos estos casos son del “núcleo intrafamiliar” de la mujer que viajó a Argentina, dijo Salinas.

El ministro agregó: “Afortunadamente no es un brote en los centros hospitalarios que consultó, pero se están esperando los días necesarios como para hacer los estudios correspondientes”.

Cuando faltan tres días para las elecciones departamentales, Salinas subrayó: “Tengo que destacar que toda persona que proviene del exterior tiene que guardar cuarentena, toda la gente que viene para votar, viene para votar”.

Más temprano, la directora de Salud de Colonia, Alejandra Torres, dijo a Radio Monte Carlo que la situación sanitaria en el departamento "es preocupante".