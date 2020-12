Aumento de casos: Radi explicó en qué punto "se empezó a descontrolar parcialmente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que trabaja junto a Presidencia en la lucha contra la pandemia del coronavirus, se refirió a la importancia de las burbujas y disminuir el número de contactos y explicó en qué momento y por qué se comenzó a registrar un aumento de casos de COVID-19.

"Al inicio de la pandemia cada uno de nosotros tenía alrededor de cinco contactos estrechos. Luego estos fueron a ocho, nueve, 10, 12. Cuando llegamos a 12 contactos estrechos la situación aún tenía un control epidemiológico relativo; pero ahora tenemos 25. En ese cambio, de 12 a 25, cada uno de nosotros vio más gente, cada uno vio gente durante más rato, quizás sin las medidas de protección. En ese salto fue que la situación epidemiológica se empezó a descontrolar parcialmente", detalló en rueda de prensa.

El científico hizo hincapié en la importancia de "disminuir el número de contactos" y que "las burbujas sean chicas" para "tratar de pasar de aquellos 25 a los 12".



"Para decirlo de una forma simple, que nos permitía estar en una situación de mejor control", indicó.

En ese sentido, Radi remarcó que los brotes intrafamiliares "siguen siendo un porcentaje elevadasímo, cercano al 50%".



"Por eso, yo me protejo cuando estoy en un lugar con desconocidos, pero no me protejo cuando estoy con amigos o familiares que me pueden contagiar de la misma forma. Ahí es donde está la falla principal en los contagios intrafamiliares", explicó.



El coordinador del GACH subrayó que "estamos en una semana muy importante" y que "hay que ver los números cómo se van moviendo".



También sostuvo que las medidas que se anunciaron el 1 de diciembre, como el cierre de bares a la medianoche y la prohibición de practicar deportes en lugares cerrados, "recién si hay un efecto se empezará a observar sobre este fin de semana".



"Lo que estamos mirando ahora es lo que empezó a ocurrir hace unos 15 días. Estamos en un monitoreo permanente. Tenemos que ver esta semana cómo evoluciona", dijo.



Por otra parte, consultado sobre la situación de los CTI, Radi subrayó que actualmente "no hay un escenario inminente de dificultad, pero hay que prever para el caso en que los números no mejoren".



"En un escenario de meses cuáles podrían ser escenarios desafiantes. Hoy la situación desde el punto de vista de los CTI está totalmente controlada, lo cual no quita que estemos anticipándonos a la movida por cualquier dificultad que tengamos en las próximas semanas", sumó.