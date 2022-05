Aumento de casos de covid "está impactando poco" en hospitales, dijo presidente de ASSE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, fue consultado este jueves en rueda de prensa respecto al impacto del aumento de los casos de covid-19 en los servicios del organismo. "No vemos un aumento (de internaciones) por causa del covid. Gracias a la vacunación se está transformando lo que la ciencia marca, que es en cuadros respiratorios más de tipo banales", señaló.

En este sentido, Cipriani detalló que la semana pasada en ASSE había “solo tres pacientes en terapia intensiva y 45 internados con covid” y añadió que “a nivel de los hospitales (el aumento de casos) está impactando poco”. De todas formas, remarcó que “igual hay que seguir siempre con los cuidados”.



Asimismo, señaló que el brote de coronavirus en el hospital geriátrico Luis Piñeyro del Campo está “totalmente controlado”, y que en la mayoría de los casos se trata de “cuadros respiratorios que son los clásicos con dolor de garganta, un poco de moco, un poco de dolor muscular”.



Por otro lado, Cipriani sostuvo que hay unas 40 ambulancias especializadas para el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), y que cuando ingresó el actual mandato se brindaba servicio con 10. “Vamos viendo donde tenemos mucha densidad de pacientes nuestros, (donde) estamos alejados y el sector privado no es tan potente o no está presente”, dijo.

“Estamos trabajando con las bases en la ciudad de Rivera, todos nos acordamos del caso desgraciado de la niña, en el cual fue un defecto del avión, todo se planificó, pero a la vez se agrava porque no hay vía móvil pediátrico especializado”, manifestó en relación a la pequeña de 8 años que falleció el 1 de marzo en el Hospital de Rivera mientras esperaba ser trasladada a Montevideo.



“Con SAME nos estamos montando en el propio Hospital de Rivera, se está haciendo en estos días”, señaló.



Además, afirmó que ASSE presentará al Ministerio de Economía en el marco de la Rendición de Cuentas “una serie de ampliaciones de SAME 105 para poder llevar adelante y afianzarlas como política de Estado”.



La rueda de prensa se dio en el marco de la inauguración de obras de remodelación de la Policlínica de pueblo Tapia, en el departamento de Canelones, en la que también participó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.