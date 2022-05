Muerte de niña en Rivera: ASSE suspendió a trabajadores e impuso retención de haberes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió sancionar a varios trabajadores del Hospital de Rivera tras la muerte de una niña de 8 años que falleció el 1 de marzo en ese centro de salud mientras esperaba ser trasladada a Montevideo.

Tras la "culminación" de la investigación administrativa dictada por las autoridades, "ASSE resolvió instruir sumario con suspensión preventiva y retención de mitad de haberes a dos médicos de la RAP (Red de Atención Primaria) Rivera y a una licenciada en Enfermería del Hospital departamental", informó el organismo público de salud en un escueto comunicado.

El fallecimiento de la niña, con un tumor en el tórax, se dio “al sufrir un paro cardiorrespiratorio, mientras aguardaba para ser trasladada al hospital Pereira Rossell de Montevideo”, se había informado hace semanas atrás.



En un principio, la pequeña iba a ser trasladada en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, pero esto no fue posible porque el avión tuvo un desperfecto técnico y debió volver al Aeropuerto de Carrasco.



El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, había declarado por esos días que "Rivera no tiene traslado especializado pediátrico", que dijo, es un "problema estructural que tiene el norte del país". Había planteado que lo necesario en esa zona es "radicar ambulancias especializadas pediátricas y mejorar la ambulancia especializada de adultos para poder dar una mejor cobertura".

Al mismo tiempo, se había anunciado desde ASSE que se buscaría instrumentar el traslado aéreo entre "varias instituciones".



La niña, procedente de Abrojal, se atendía en la localidad riverense de Vichadero por una crisis de broncoespasmo. Como no cedía el cuadro que tenía, los padres decidieron trasladarla al Hospital del departamento, donde inmediatamente fue medicada y enseguida hizo un paro cardiorrespiratorio. Allí la intubaron, le hicieron una placa de tórax y le diagnosticaron un tumor de origen mediastinal que le comprimía la vía aérea.



Según explicó a El País en su momento el director del Hospital de Rivera, Jorge Nieves, dado que en la ciudad no hay cirujano pediátrico especialista en tórax y no se cuenta con un CTI para niños, se decidió su traslado urgente al Pereira Rossell.