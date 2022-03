Cipriani dice que “por ahora” no hay avances sobre traslados aéreos a pacientes graves

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, explicó ayer que se va a instalar en la ciudad de Rivera una nueva base de emergencias móviles SAME 105, tras la muerte de una niña de ocho años a la espera de un avión para ser trasladada de urgencia a Montevideo que nunca llegó.

“Las nuevas ambulancias servirán tanto para pediatría como para adultos y se podrá cubrir ese departamento porque no existe un servicio así ni en lo público ni en lo privado”, indicó Cipriani. Sin embargo, el presidente de ASSE dijo que “por ahora” no hay novedades con respecto a los traslados aéreos de pacientes graves, aunque sí se trabaja al respecto -según el jerarca-, mientras se continuará dependiendo de la Fuerza Aérea.



Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez se anunció que un avión C-29 Hawker pasaría a ser propiedad del Estado y tendría una funcionalidad “multipropósito” entre las que estaban las emergencias de salud en el interior. El avión finalmente fue subastado en US$ 180.000 en octubre de 2020. En este sentido, Cipriani remarcó ayer en rueda de prensa que el avión multipropósito “no hubiera tenido la finalidad adecuada” para el caso de la niña en Rivera.



“Tenemos que pensar que cuando se sube a un paciente a un avión y este está intubado, y además necesita de un grupo de médicos, debe tener una entrada similar a la de una ambulancia. No se puede entrar por una puerta chiquita de un avión común con una camilla. El avión (presidencial) no tenía funciones para trasladar pacientes de estas características y eso hay que dejarlo claro”, indicó el jerarca de ASSE.

Según supo El País, en las últimas semanas el Ministerio de Salud Pública (MSP) retomó un proyecto llamado Rescate que no fue incorporado en el último presupuesto y estructuraba cómo se debía gestionar el traslado aéreo de los pacientes en todo el país.



“El MSP no tiene función asistencial, sino que es un organismo rector solamente, por lo tanto, no puede desplegar un sistema así por si mismo. Se necesita una estructura creada específicamente para eso”, explicó una fuente de la cartera a El País. A pesar de que se volvió a hablar del proyecto, se desconoce si se reflotará en su versión original o tendrá modificaciones.