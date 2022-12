Aumentan casos de covid y el MSP pidió "reforzar medidas de prevención"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recomendó este miércoles “reforzar las medidas de prevención no farmacológicas vigentes” ante “el aumento de casos de covid-19 en la última semana”.

Como se informó este lunes, los nuevos casos de coronavirus en Uruguay aumentaron más del 54,55% en una semana, con 1.527 contagios. Por esto, el MSP recordó un decreto de junio de este año, que establece las instancias en las que el uso del tapabocas es obligatorio o recomendado.



Uso obligatorio del tapabocas: 1. Personas con sintomatología respiratoria que mantengan contacto con otras personas por el plazo en que dure la sintomatología, o hasta que se establezca el correcto diagnóstico de dicha sintomatología.



2. Personal sanitario con atención regular directa a público o pacientes siguiendo las recomendaciones.



3. Todo usuario que ingrese y/o permanezca en un centro de salud, entendiendo como “usuario” a toda persona que utilice los servicios del centro de salud, en cualquier nivel asistencial, incluidos proveedores y personas que oficien como acompañantes de pacientes.



4. Funcionarios encargados del cuidado de grupos vulnerables, tales como ELEPEM, centros de cuidado de personas con dependencia funcional u otras situaciones de similares características.

Uso altamente recomendado del tapabocas: 1. Usuarios de medios de transporte colectivo, a nivel urbano, suburbano, interdepartamental e internacional.



2. Personas que permanezcan en refugios, establecimientos de reclusión o instituciones de similares características.



3. Personas que sean parte de espacios dónde se sospeche la ocurrencia de un brote de enfermedad respiratoria aguda por el plazo acotado hasta que la situación se resuelva, incluido el ámbito laboral.



4. Personas que permanezcan al cuidado de personas no vacunadas por cualquier razón, como niños menores de 5 años, entre otros.



5. En espacios cerrados con aglomeración de personas.



6. Elaboradores y manipuladores de alimentos.

En estas líneas también se pronunció el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien reiteró este miércoles las recomendaciones del uso de tapabocas en espacios cerrados y la vacunación como medidas para evitar una nueva propagación.



El jerarca señaló que el MSP continúa haciendo un seguimiento epidemiológico y que no ha hallado aún nuevas variantes del virus. “Lo que predomina es ómicron, B4 y B5. Hasta ahora no se han detectado otras variables, pero no quiere decir que no se detecten en otro momento”, señaló en su disertación en el Almuerzo de ADM.



“Hubo un incremento de casos, pero está pasando en el mundo. En América Latina el aumento es del 100% y del 200% en Europa, en Uruguay no estamos al 50%”, apuntó y aseguró que no hay un subregistro.



El jerarca también destacó que no se está en la primera etapa de la pandemia y que la población uruguaya tiene otras defensas contra el virus, como la vacuna y el paso de la variante ómicron. El ministro expresó que las recomendaciones siguen vigentes, y repasó el uso de tapabocas en centros asistenciales y en el manejo de comida, como así también en espacios cerrados.



Por último, lamentó que solo haya un 40% de personas mayores de 40 años que se dieron la cuarta dosis de la vacuna. “Debe haber un trabajo de concientización en ese sentido”, sentenció.