ASSE evalúa pedir hisopados a funcionarios que no hayan recibido vacunas anticovid

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, indicó que evalúan solicitar hisopados bajo cierta frecuencia a los funcionarios que no hayan recibido aún dosis anticovid. El País informó en su edición del sábado que un 7% del personal sanitario que decidió no vacunarse contra el coronavirus.

En diálogo con Informativo Carve, Cipriani indicó que "menos de 8%" de los funcionarios de ASSE no se vacunaron contra el COVID-19, de acuerdo a datos de hace dos o tres semanas. Consultado sobre si estos funcionarios tendrían alguna restricción, dijo que no se han reunido por este asunto con el ministro, ya que no han percibido hasta ahora un "ausentismo importante".

No han solicitado hisopados "en forma semanal" por el momento, dijo recordando lo que aplicó Israel con los maestros en ese sentido. "Hemos trabajado ese tema. Tenemos que estudiarlo un poco mejor en el sentido de que ASSE tiene mucha capacidad de hacer test diagnósticos porque hemos robotizado casi todos nuestros laboratorios", señaló.



"Esa puede ser una de las medidas: al personal no vacunado pedirle hisopados. Lo hemos hecho en alguna oportunidad en algún centro, pero puede ser una buena medida", dijo Cipriani.



De todas formas, dijo que se está "estimulando" la vacunación de los funcionarios de ASSE e indicó que lo mismo se hace con los ingresos, como pueden ser estudiantes de medicina. Sobre este último grupo, dijo que menos del 4% no recibió dosis anticovid.



Por otro lado, dijo que hasta el momento ASSE cuenta con cuatro pacientes internadas en CTI por COVID-19 "con mucha comorbilidad", y 11 pacientes infectados en cuidados moderados. Respecto al brote en el Hospital Vilardebó, aseguró que está "totalmente bajo control". Contó que se detectaron casos positivos en 59 funcionarios y 38 pacientes, de los cuales dos debieron ser internados en cuidados moderados, y actualmente están dados de alta.