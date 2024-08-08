Apelaciones falló a favor de joven para que acceda a operación especial y condenó a MSP y FNR

Redacción El País

El Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno confirmó la condena al Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) a habilitar a un adolescente de 14 años acceder "en 24 horas" a una Cirugía de Nuss. La intervención cuesta unos US$ 20.000, con la que se busca revertir un severo hundimiento del esternón (hueso), que lo afecta desde hace años, pero que le ha generado recientemente un hematoma en el corazón.

Tal como informó El País en su edición de este miércoles, el MSP y el FNR incumplieron por 50 días un fallo de primera instancia que daba la razón al joven.

En la sentencia de segunda instancia se dispuso que el adolescente, que es paciente del Hospital Policial, puede acceder a una operación que implica colocarle dos barras de titanio en el pecho, que deberá mantenerlas por alrededor de dos años, para así corregir la deformación torácica que padece.

"Si camina, lo tiene que hacer muy despacio, porque no se puede agitar", contó a El País su madre, quien agregó que el joven tiene los pulmones "dilatados y con desplazamiento" debido a la presión del esternón.

Por ello, el adolescente permanece en su casa, en Cuchilla Alta (Canelones), salvo cuando debió estar internado recientemente por una neumonía atípica. Además, hace unos dos meses que no va al liceo por la cautela que le exigieron, agregó su madre.

La intervención es una cirugía de tórax que implica hacer incisiones laterales para sostener una o más barras de titanio, con forma de arco, que son colocadas detrás del esternón, las cuales se hacen a medida de cada paciente a partir de una reconstrucción tridimensional con una tomografía, explicó a El País el cirujano pediátrico Martín Ormaechea.

Médicos trabajando en un quirófano. Foto: Archivo El País

Con la asistencia de una cámara diminuta, con una herramienta levantan el esternón, sin dañar el corazón, y generan una especie de túnel para hacer circular cada barra de un costado a otro tórax, que es de titanio para evitar reacciones alérgicas.

Ormaechea añadió que la Cirugía de Ravitch implica "sacar" pedazos de costilla y "quebrar" el esternón. Una operación "mucho más agresiva", que le genera al paciente "más dolor", con una recuperación "más lenta" y con "más complicaciones".

La Cirugía de Nuss se hace sin costo para usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en varias mutualistas, según supo El País. Sin embargo, el paciente es usuario del Hospital Policial, que no cubre esta operación.

Ante la imposibilidad de cambiarlo de prestador, un médico le sugirió afiliar al joven en ASSE. Pero esto exige una cuota mensual de unos $ 2.300 que la familia no puede afrontar. El Policial tiene un convenio con ASSE para brindar asistencia en el interior, pero no en Montevideo, donde se hace esta cirugía.

Frente a esta situación, la familia pidió hacer un amparo. Cada barra de titanio cuesta unos US$ 6.600 y la operación ronda los $ 300.000, lo que suma alrededor de US$ 20.000.