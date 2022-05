Alerta ante casos en el mundo de viruela del mono

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado asegurando que hay más de 80 casos de la viruela del mono en todo el mundo y que se comenzará a hacer un “protocolo de trabajo” con los países afectados. Uruguay todavía no es uno de esos países, según informó en rueda de prensa el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian.

“Es importante dejar claro que en nuestro país no se han detectado casos sospechosos ni casos en seguimiento. Estamos siguiendo las pautas de la OMS y no nos llegaron sospechas. El área de vigilancia epidemiológica está atenta a lo que pasa en el mundo”, dijo el jerarca ministerial.

Por su parte, el infectólogo Eduardo Savio dijo que “lo peculiar” de la viruela del mono es que existe un “brote multipaís, algo que no se había vivido nunca”, a pesar de que no se trata de una enfermedad nueva. Savio indicó: “Va a llegar a Uruguay, pero no va a ser tan impactante como el coronavirus. No va a pasar desapercibido, pero va a ser mucho más manejable”.



En este sentido, Satdjian dijo que “es difícil poder vaticinar sobre si se va a parecer o no al covid”, porque “el covid nos enseñó que siempre tenemos que tener la guardia alta y prepararnos lo mejor posible para cualquier tipo de infección”.



A pesar de que aún no hay casos confirmados en Uruguay, sí los hay cerca. El Ministerio de Salud de Argentina reportó este domingo un caso sospechoso de la viruela del mono y se trata de un hombre que reside en la provincia de Buenos Aires que estuvo recientemente en España. Los síntomas que presenta el hombre son “compatibles” con los de la enfermedad y actualmente se encuentra con un “buen estado general” de salud.

El caso se encuentra bajo investigación y todavía no se confirmó que se trate de la viruela del mono. El paciente estuvo en España entre el 28 abril y el 16 de mayo. Actualmente presenta pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre.



El catedrático en infectología y asesor del MSP, Julio Medina, publicó en su cuenta de Twitter un hilo indicando quiénes tienen más y menos riesgo de contraer la enfermedad. Los de “riesgo alto” son las personas que trabajan “en laboratorios de microbiología o virología sin equipo de protección personal adecuado”. Por otro lado, de “riesgo moderado” son las “personas que tienen múltiples parejas sexuales” y “trabajadores de la salud sin equipo de protección personal adecuado”.



Por último, la población general tendría un “riesgo bajo” de contraer la viruela del mono, según Medina.