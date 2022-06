"Acá no hay un problema sanitario", afirmó Cipriani sobre faltante de medicamentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes en el Ministerio de Salud Pública (MSP) se realizó una reunión en la que autoridades de esa cartera y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pusieron una fecha límite para que los laboratorios nacionales e internacionales que operan en Uruguay solucionen el problema de suministros de medicamentos. Les dieron dos semanas y si no, se activa un plan de importación de fármacos.

Consultado sobre este tema este sábado en rueda de prensa, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, recordó que la industria nacional tuvo un problema "por el laboratorio que se incendió y eso llevó a que una cantidad de productos se dejaron de producir y los demás laboratorios se recargaron". "Esto lo venimos trabajando hace tiempo", dijo.



Además, aseguró que se trabaja semanalmente para controlar qué medicamentos pueden estar faltando y se cambian por otro de la misma familia. "Por eso acá no hay un problema sanitario. Está este problema de producción, que estamos trabajando con la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), con la Cámara de Laboratorios y el resto de los laboratorios", indicó.



En ese sentido, dijo que en la reunión de ayer se determinó el tiempo en que se deberá resolver este problema y que el Ministerio de Salud Pública, "en su papel de rector", es el que debe permitir determinado tipo de importaciones, en caso de que sea necesario.

"Desde ASSE tenemos plata para hacer una compra importante de medicamentos y abastecernos y evitar este problema del mercado. Y a la vez sabemos que el laboratorio que se incendió estará en funcionamiento en un par de meses, pero nosotros no podemos esperar un par de meses, queremos resolver este problema en dos semanas", remarcó Cipriani.

El jerarca señaló también que, como informó El País, son 97 medicamentos de los que existen faltantes, de manera total o parcial.



"Lo que no queremos y por eso pusimos plazo para resolver esto, es empezar a tener quiebres de stock. Hoy puede pasar que no hay un antibiótico pero hay otro. Estamos mejorando la gestión de compra y ordenando con el vademécum", apuntó.



Ese trabajo, aseguró, es "con carácter técnico médico" y "no ese relajo que existía antes, cuando cada uno recetaba lo que se le antojaba".