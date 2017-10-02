Rige desde hoy el sistema de registro unificado de BPS y MTSS

NUEVA PLANILLA

El ministro Murro asegura que es el proyecto más grande de su gestión.

Comienza a funcionar desde este lunes el sistema de registro unificado entre el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que permitirá que toda la información ingresada sea común a ambos organismos.

Con esta nueva planilla se busca simplificar, abaratar y agilizar la interacción entre las empresas y el Estado.

Hasta ahora las empresas debían presentar al ministerio una planilla anual y otra periódica en caso de modificaciones, y al BPS otra mensual con los registros de los contribuyentes, la recaudación nominada y la gestión de los afiliados (altas, bajas y modificaciones).

Con esta nueva implementación, toda la información se unificará y el registro de empresas y trabajadores se centraliza en el portal de BPS. Así, los datos toman carácter de Declaración Jurada.

En consecuencia, todas las empresas registradas con anterioridad a esta fecha dejarán de acceder al sistema Venetus del MTSS para actualizar sus planillas de trabajo. En esta etapa, las empresas contribuyentes a las cajas paraestatales y de aportación civil, así como también las del trabajo doméstico, quedan por fuera y sí continuarán utilizando el sistema Venetus.

Por otra parte, las empresas que se registren desde hoy deberán realizar el procedimiento en el BPS. El mismo consta de una preinscripción con usuario registrado y luego otra presencial sin la necesidad de registrarse en el MTSS.

Más información

Además de la unificación entre ambos organismos, el nuevo sistema pedirá a las empresas datos de los Consejos de Salarios y un mayor detalle de la información laboral de sus empleados: categoría a la que pertenece, salario que percibe, horarios, descansos diarios, semanales y anuales, y demás condiciones de trabajo.

Con este objetivo, el MTSS confeccionó un listado con las más de 7000 categorías que corresponden a los 24 grupos de actividad en relación a lo establecido en los acuerdos de los Consejos de Salarios. Esta información y descripción de las categorías está disponible en la página web de la cartera.

En cuanto a los salarios, en caso de que existan componentes variables, también se podrán adicionar a los fijos.

La planilla también permitirá registrar el nivel educativo del trabajador y la cantidad de años aprobados en ese nivel. Si bien este dato no reviste carácter obligatorio, se estima que será de suma importancia a la hora de diseñar políticas de capacitación y proyectos de reinserción en el sistema

El proyecto.

Durante la presentación de este sistema, el titular del MTSS, Ernesto Murro, ya había asegurado que este sería el proyecto más importante de la gestión.

Según declaró al portal de Presidencia este “es un paso trascendente que reclamaban desde hace décadas las empresas, estudios contables, gestorías y trabajadores”.

Además, Murro destacó que la planilla unificada otorga garantías, ya que “los trabajadores tendrán más y mejor información actualizada y las empresas ahorrarán en costos”.

Desde hoy y por seis meses se llevará adelante la primera etapa del proyecto con la participación de empresas ya adheridas voluntariamente, y a partir de marzo del próximo año se ejecutará un cronograma de incorporación obligatoria para el resto de las empresas.

