Autoridades judiciales y policiales, junto al hombre que confesó el asesinato deAlejandro y Claudia Von Graevenitz, realizaron la reconstrucción del crimen.

El hombre que enfrenta tres casos de homicidio ocurridos en Maldonado concurrió hoy junto a autoridades judiciales y policiales a la reconstrucción del crimen de Claudia Von Graevenitz, ultimada de varias puñaladas en la noche del domingo.

El cadáver de Von Graevenitz fue encontrado en el hostal Los Picaflores, próximo a la parada 9 de la Mansa. En ese hostal, cerrado y fuera de funcionamiento, había estado empleado el homicida dos meses atrás.

A partir de estas instancias, el caso del homicidio de Alejandro von Graevenitz (hermano de Claudia) cobró otra dimensión. El productor de arándanos, a comienzos del pasado abril, fue encontrado moribundo, golpeado con un garrote, en su establecimiento de la Ruta Interbalnearia (km 106).

Y su asesino es sido el mismo que mató a su hermana, según la confesión que el mismo hombre realizó ante la Policía en la pasada madrugada. Ya había sido interrogado por la Justicia a raíz de aquel crimen, pero no se hallaron pruebas en ese momento para incriminarlo y quedó en libertad.

Además esta persona, que fue capturada ayer en Maldonado, es sospechosa de haber matado a la joven Koni Silva en Punta del Diablo (Rocha).



Reconstruyeron el homicidio de la hermana del productor de arándanos. Foto: Ricardo Figueredo Reconstruyeron el homicidio de la hermana del productor de arándanos. Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo Foto: Ricardo Figueredo

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