Rapiñas aumentaron 11% pese a planes desplegados en 2014

En 2014 los homicidios crecieron un 0,8%, las rapiñas 11% y los hurtos 4%, según datos del Observatorio del Ministerio del Interior. En el primer trimestre de 2015 las rapiñas mantuvieron su incremento (2,2%), aunque a un ritmo menor que en el mismo período del año anterior, mientras que los asesinatos tuvieron una caída de 6,7% (ver nota aparte).

El presidente Tabaré Vázquez prometió en la campaña electoral que, al final de su mandato, reducirá las rapiñas un 30%.

Durante el gobierno de José Mujica (2010-2014) este delito creció 38% (y los asesinatos 14%), por lo que aún alcanzando la meta estará muy cerca del nivel que encontró cuando asumió en 2005.

Vázquez terminó su primer gobierno con 12.459 rapiñas y 226 homicidios.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo ayer que no puede garantizar el cumplimiento de la promesa de Vázquez para reducir un tercio las rapiñas, aunque a mediados de octubre, a pocos días de las elecciones nacionales, había dicho a la prensa que el objetivo que se planteó el mandatario era "perfectamente posible".

Entre 2005 y 2014 los homicidios aumentaron un 28%, las rapiñas 55% y los hurtos cayeron un 5%.

Homicidios.

El año pasado los homicidios se mantuvieron estables, hubo apenas dos más que en 2013: 262 contra 260, una variación de 0,8% en todo el país. Esto hace que Uruguay tenga una tasa de homicidios de 7,6 cada cien mil habitantes; en 1996 la tasa era de 6,3.

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Artigas y Soriano fueron los únicos departamentos donde en 2014 no se registraron asesinatos mientras que en Montevideo se cometen el 58% del total de todo el país, con una tasa de homicidio de 11,5 cada cien mil habitantes.

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Distribuidos por motivos, el 35% de los asesinatos derivaron de conflictos entre criminales y ajustes de cuentas, 18% por violencia infrafamiliar, 17% por rapiñas, copamientos o hurtos, 17% altercados espontáneos y el resto fueron por "otros motivos" o por "razones desconocidas".

Por sexo, el 81% de las víctimas son hombres y el 19% mujeres. En función de la edad de las víctimas, el mayor porcentaje (26%) tenían entre 20 y 29 años, el 20% entre 30 y 39%, y el 18% era menor de 19 años.

Los domingos es el día de la semana en que se cometieron más homicidios en 2014: un promedio de 56. Por tercer año consecutivo bajó el porcentaje de homicidios cometidos por menores de edad: en 2014 fue el 7%, en 2013 el 11% y en 2012 el 15%.

Por otra parte, de los homicidios consumados en el último año, el 46% sigue sin ser aclarado, una media que guarda relación con lo que ocurre a nivel internacional.

Seis de cada diez asesinatos se consuman con armas de fuego, un porcentaje que continúa creciendo y es muy elevado en comparación con Europa, por ejemplo, donde las armas se utilizan solo en el 13% de los crímenes que se cometen en ese continente.

Rapiñas.

Es el delito sobre el que el Ministerio del Interior apuntó todos sus recursos en el período pasado y desplegó una serie de medidas que llevó a realizar un nuevo despliegue de la fuerza policial. Sin embargo, en 2014 este delito volvió a subir. Hubo 20.097 rapiñas frente a 18.027 de 2013, un incremento del 11%.

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Según las cifras oficiales, en Uruguay se registraron en el último año un promedio de 583 denuncias de rapiñas cada cien mil habitantes o, dicho de otra manera, se cometieron más de dos rapiñas por hora en todo el país.

Ocho de cada diez denuncias se realizaron en Montevideo. Le sigue Canelones con el mayor porcentaje de este tipo de delito mientras que Flores, Treinta y Tres y Río Negro son los departamentos con menos denuncias.

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¿Quiénes son las víctimas preferidas de los rapiñeros? En el 43% de los casos los transeúntes, seguidos de lejos por comerciantes (13%), motociclistas (10%), repartidores (6%), taxistas (5%), automovilistas (4%), ómnibus (2%) y ciclistas (1%); otras víctimas, 15%.

Con respecto a 2103, las rapiñas a transeúntes aumentaron 12% en el último año. Aunque lo más sorprendente es el aumento de rapiñas a taxis, que se ubicó en 117%. En el caso de los comercios el incremento fue de 6%, automovilistas 66%, motociclistas 14% y repartidores 5%. Solo cayeron las rapiñas a ómnibus (-16%).

El informe del Ministerio del Interior midió el efecto de las cámaras de video vigilancia, y así concluye que las rapiñas en el área de la Seccional 1° (Centro) bajó 58,4% al estar comprendida en este sistema.

Hurtos.

En las denuncias de hurtos también hubo un aumento en el último año, aunque menor que en el caso de las rapiñas ya que se ubicó en 4%.

Hubo 105.781 hurtos denunciados, es decir, se cometieron doce hurtos por hora o 290 cada día.

Rocha es el departamento con mayor tasa de hurtos, 4.933 cada cien mil habitantes. En la otra punta se encuentra Colonia con una tasa de 1.264. En Montevideo la tasa es de 3.526, y en 2014 se denunciaron 48.607 hurtos.

Las residencias particulares son el principal objetivo de los ladrones: hubo 25.004 casos en el último año, 10% más que en 2013. En cuanto a los hurtos a vehículos, subieron los de las motos (6%) mientras que bajaron los de autos y camionetas (-6%). El robo de cables de UTE y Antel también tuvo una fuerte caída del orden del 56%.

Otros delitos.

Aquí el comportamiento fue dispar. Los delitos de copamiento y violaciones bajaron (-8% y -10%, respectivamente); en cambio subieron las lesiones (11%).

La violencia doméstica continúa en aumento. El año pasado hubo 29.122 denuncias, un 12% más que en 2013, cuando se registraron 26.086 casos. Si se compara con 2012 el incremento es aún más notable, ya que en ese año hubo 23.988 denuncias. El incremento entre 2012 y 2014 es de 18%.

El abigeato (robo de ganado) también creció, y en el período 2013-2014 la variación fue de 24%, luego de una fuerte caída de 37% en el bienio anterior.

En 2014 hubo más procesados por la Justicia Penal. En 2013 fueron procesadas 13.056 personas y en 2014 se llegó a 13.453, es decir, 37 por día. El aumento en el período fue leve, de tan solo 3%.

Taxistas y las casas de familia son los objetivos

En el primer trimestre de 2015 las rapiñas crecieron un 2,2% con relación al mismo período de 2014. El incremento en Montevideo fue de 2,8% y en Canelones de 5,6%, mientras que en el resto del país cayeron 11,8%, fundamentalmente en Maldonado, Paysandú y Soriano.

Si se compara este delito mes a mes, en enero cayó con respecto al mismo mes de 2014, subió en febrero y volvió a bajar en marzo. Los expertos sostienen que la evolución de los delitos en un período de tres meses impiden señalar una tendencia. Sin embargo, el Ministerio del Interior ve con optimismo las cifras porque observa una desaceleración en el ritmo de crecimiento del delito. Cayeron las rapiñas a transeúntes (3,2%), comercios (5,1%), repartidores (13,3%) y automovilistas (29,9%). Pero crecieron las que se cometieron contra motociclistas (21,8%), taxistas (53,9%), ómnibus (20,9%) y casas de familia (27%).

Los homicidios en el primer trimestre de este año cayeron 6,7%. Hubo 89 el año pasado y hasta ahora se cometieron 83.

La variación en Montevideo fue de -12,5% mientras que en el resto del país crecieron 3%.

Del total de homicidios, 49 se cometieron en Montevideo, le sigue Canelones con 8.

En la capital, la mayoría de los asesinatos se registraron en los barrios Casavalle (7), La Paloma (6) y Tres Ombúes (4). Se han aclarado en todo el país el 53% de los crímenes, un porcentaje similar con el que cerró el año pasado. Los menores participaron en uno de cada diez homicidios mientras que ocho de cada diez víctimas son hombres. En el 60% de los casos el asesino tenía algún vínculo con la víctima.

En cuanto a los hurtos, entre enero y marzo crecieron 0,4%, cayeron 9% en Montevideo.

Durante el gobierno de Mujica los robos con violencia crecieron 38%. Foto: A. Colmegna

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