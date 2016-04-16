Procesaron al sereno que mató a un ladrón

El sereno de 72 años que el pasado jueves había asesinado a un delincuente que ingresó al depósito que vigilaba fue procesado sin prisión por el delito de homicidio.

El sereno que desempeñaba tareas en un galpón ubicado en Camino Méndez y Luis Batlle Berres, le disparó al delincuente con una escopeta calibre 16, luego de que este ingresara al predio a robar.

Cuando el hombre fue sorprendido por el delincuente efectuó dos disparos a quemarropa.

El personal policial llegó al lugar en el momento, ya que había recibido la denuncia de un boquete hecho en el depósito. Al arribo, los funcionarios escucharon dos detonaciones.

Los efectivos lograron ver a un desconocido fugando por un boquete en la pared, desvaneciéndose a los pocos metros.

Se solicitó emergencia para el herido, la cual constató su "fallecimiento". La víctima fue identificada como Ricardo Daniel Pacheco, uruguayo de 36 años, poseedor de cuatro antecedentes penales siendo el último de ellos por un delito de hurto especialmente agravado.

La jueza Graciela Eustaquio procesó sin prisión al sereno de 72 años, aunque deberá cumplir medidas sustitutivas. El hombre deberá cumplir con arresto domiciliario por el período de noventa días.

SIN PRISIÓN