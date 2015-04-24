Procesan a cinco por abusar de un menor

Cinco personas fueron procesadas con prisión por los delitos previstos en la ley de violencia sexual contra niños, adolescentes o personas incapaces.

Los procesamientos culminaron una investigación policial relacionada con una red de explotación sexual que involucraba como víctima a un adolescente de 13 años, interno del INAU.

Efectivos de la Dirección de Investigaciones de Rivera lograron la detención de seis hombres y una mujer, la que fue puesta en libertad.

Tras el allanamiento en la finca de uno de los involucrados —L. E. C. N., uruguayo de 35 años—, se le incauto una notebook con evidencias, lo que culminó con su admisión de que había mantenido relaciones sexuales con la víctima.

Por este caso, siete personas fueron indagadas, entre ellas la propia madre del menor, que quedó en libertad luego de los interrogatorios a que fue sometida.

Los otros seis detenidos, todos hombres, permanecieron en dependencias judiciales hasta el dictamen del juez.

Otro de los detenidos es un militar, que aún está en actividad, y que debió ser trasladado desde el sur del país, en el marco del operativo "Lila Blanca", llevado a cabo por la División Trata y Tráfico de Personas.

Rivera