Procesado con prisión el hombre que mató a tres en Maldonado y Rocha

La magistrada le imputó tres delitos de homicidio muy especialmente agravado. Para este tipo de delito el Código Penal establece una pena mínima de 15 años y una máxima de 30 años.



La jueza penal de Maldonado, Adriana Morosini, procesó con prisión al triple homicida por tres delitos de homicidio muy especialmente agravado. El hombre es el autor de dos asesinatos en el departamento fernandino, el de Alejandro von Graevenitz (productor de arándanos) y su hermana Claudia, y el de la joven Koni Silva (19) ocurrido en Punta del Diablo (Rocha).

La decisión judicial llegó tras dos días de intenso trabajo y dio lugar al pedido de la fiscal Adriana Arena. El artículo 312 del Código Penal establece una pena mínima de 15 años y una máxima de 30 años para quien cometa este delito.

Confesó que en un caso mató por US$ 5.000

El asesinato de Alejandro von Graevenitz habría sido a pedido de su hermana Claudia, quien ofreció US$ 5.000 por su vida, según dijo ayer el confeso matador de ambos —y de la joven Koni Silva— durante la instrucción del presumario en el Juzgado Penal de 4º Turno de Maldonado.

Entre ambos hermanos existían profundas diferencias económicas producto del manejo que tenía el hombre del patrimonio inmobiliario heredado de la familia. Las diferencias entre los Von Graevenitz llegaron a tal punto que la hermana fue procesada tiempo atrás por la Justicia por atacar al productor de arándanos.

"Esos asesinatos los hizo la droga", dijo el padre del homicida

“No vengo a decir que mi hijo es inocente. Estos asesinatos no los hizo Pablo, los hizo la droga”, dijo Juan José García, padre del hombre de 33 años detenido como el autor del homicidio de la joven Koni Silva (19) en Punta del Diablo. Además, y según confesó el propio hombre ante la Policía de Maldonado, es el autor de la muerte de los hermanos Alejandro y Claudia Von Graevenitz.

García reconoció que teme por la vida de su hijo y pidió que se profundice la investigación “porque hay mucha más gente envuelta en esto. Y gente grande. Acá hay una mafia en la vuelta de Pablo”, afirmó.

El triple homicida es imputable, según la pericia psiquiátrica que se le practicó. Foto: R. Figueredo

FALLO JUDICIALMARCELO GALLARDO