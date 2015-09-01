Problemas en recolección dejan 1.500 contenedores sin levantar

Continúan los problemas con los camiones recolectores de residuos de Montevideo. Ayer quedaron en la calle 1.000 contenedores llenos, los que se suman a otros 500 depósitos de basura que no habían podido ser vaciados desde el día anterior.

Fuentes de Adeom dijeron a El País que habitualmente hay 24 camiones disponibles por turno (a la mañana y a la noche) y otros siete que salen por la tarde para completar lo que quedó sin levantar en las primeras horas. Sin embargo, ayer en la mañana solamente salieron 14 servicios, quedando 10 de ellos parados por problemas mecánicos o de mantenimiento. Cada camión levanta entre 90 y 100 contenedores.

A los efectos de la recolección, la capital está dividida en dos regiones. Según las fuentes, la región Este tiene 14 camiones, pero ayer de mañana solamente pudieron salir 4. "La culpa de que no se recoja la basura no es de los trabajadores, sino de la Intendencia. Eso lo queremos dejar bien claro", indicaron.

A su vez, se explicó que las últimas lluvias estropearon la caminería en el vertedero de Felipe Cardoso, provocando roturas de camiones y grandes colas y demoras para ingresar a volcar, todo lo cual hizo que no se pudieran cubrir todas las zonas de Montevideo.

Los problemas con la recolección se arrastran desde hace varios días. La semana pasada, Adeom emitió un comunicado indicando que "las condiciones del clima han agravado la deficitaria caminería y pista de descarga, sumado a que no hay ninguna máquina municipal trabajando en ese sitio debido a roturas. La gerencia de mantenimiento no ha sido capaz de dar soluciones de fondo".

Inspección en la usina.

La Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay (AITU) respondió en duros términos al director de la División Limpieza de la Intendencia, Néstor Campal, quien se refirió a las condiciones de trabajo dentro de la usina de Felipe Cardoso.

Como diera cuenta El País el pasado 12 de agosto, las dos últimas inspecciones del Ministerio de Trabajo al vertedero constataron que los funcionarios están expuestos a varios riesgos físicos, sanitarios y psicológicos.

El acta levantada por la inspección da cuenta de que operan en la cantera varias maquinarias con los cinturones de seguridad rotos o en mal estado, con luces rotas y señales sonoras de retroceso que no funcionan. Pero también advirtió que "los residuos así tratados (volcados a cielo abierto) acarrean problemas para la salud de las personas, como proliferación de transmisores de enfermedades, generación de malos olores y contaminación de la tierra, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas a través del lixiviado, un líquido de color oscuro, maloliente y de elevado potencial contaminante, producido por la descomposición de materia orgánica contenida en residuos.

Diez días después, Campal a El Observador que el informe de los inspectores contiene "una serie de sandeces" y que fue "fruto de una persona que realmente no tiene la menor idea de lo que está hablando".

En una carta enviada por la AITU a Adeom, en poder de El País, los inspectores señalan que el director de Limpieza de la comuna "miente" y que "se burla e ironiza sobre la salud y seguridad de terceros".

"El director claramente no ha recorrido el vertedero y habla desde el desconocimiento del predio de la usina", indican los inspectores.

Trabajadores reclaman recursos para el servicio.

Adeom entregó el 5 de agosto al intendente Daniel Martínez las bases de la plataforma reivindicativa del sector Limpieza para el quinquenio. El viernes 28 de agosto el sindicato se reunió con la administración municipal esperando una respuesta a sus planteos, la cual no obtuvo. La bipartita volverá a reunirse el viernes de esta semana.

Entre otras cosas, los trabajadores municipales reclaman mayor presupuesto para repuestos e insumos. También exigen que se tome nuevo personal ante las vacantes producidas por "retiros y fallecimientos" y que la plantilla se incremente "de manera urgente" en aquellas áreas "con notorias vacantes".

Del mismo modo, reclaman "eliminar las privatizaciones" y que se apliquen cursos de capacitación "con carácter permanente".

Una imagen que pudo verse en Montevideo el sábado y el domingo.

Adeom advierte por roturas de camiones y dificultades en el servicioANDRÉS LÓPEZ REILLY