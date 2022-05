“El wilsonismo está disperso, hay que juntarlo”, asegura Carlos Camy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noticia del día del 22 de mayo de 2021 sacudió al país, al gobierno y fue un cimbronazo muy importante para uno de los sectores del Partido Nacional más importantes, Alianza Nacional. Jorge Larrañaga, que fuera el conductor de una de las corrientes blancas, falleció siendo el ministro del Interior que fue elegido por el presidente Luis Lacalle Pou para intentar solucionar los problemas de seguridad. Hoy, a un año de la muerte del caudillo nacionalista, su sector sigue huérfano de un referente que lo conduzca en el escenario político y los prepare para la futura contienda electoral, donde los blancos se juegan la permanencia en el poder. Por eso los dirigentes de Alianza Nacional tomarán el día de hoy como un momento para recordar a su líder, honrarlo con diferentes homenajes, y también juntar fuerzas y enseñanzas para reorganizar el sector y buscar ser el grupo que lidere la corriente wilsonista dentro del Partido Nacional.

“El Partido Nacional tiene una situación difícil para la próxima elección. No van a estar ninguno de los dos líderes naturales. Uno porque falleció (Larrañaga) y el otro porque no puede ser reelecto (Lacalle Pou). En apariencia el sector cercano al oficialismo tiene las cosas más resueltas. En el wilsonismo hay dispersión, pero las ideas no se dispersan. El proyecto wilsonista no está disperso, falta organizarlo y juntarlo, por el bien del partido”, dijo a El País el presidente de Alianza Nacional, Carlos Daniel Camy.



De todos modos, el senador blanco insistió en que los tiempos electorales aún están lejos, y el trabajo central es el de reorganizar y sumar fuerzas. “Hoy es tiempo político de conformación de espacio. No sentimos que sea un tema de apresuramiento en lo electoral”, comentó el presidente de Alianza Nacional.



El grupo ha trabajado y coordinado acciones con otros dirigentes wilsonistas que no están en Alianza Nacional. Entre ellos la vicepresidenta Beatriz Argimón, el senador Sergio Botana, e incluso el dirigente Juan Sartori.



Hoy a las 11 de la mañana se reunirán en el Monumento a la Bandera en Paysandú, para desde allí caminar hasta el cementerio y dejar una flor en recuerdo de Larrañaga. Alianza prepara para mitad de año un congreso nacional, donde analizarán las nuevas líneas de acción.

A su vez el sector prepara su participación en la elección de jóvenes que los blancos celebrarán a fin de año, allí buscarán tener expresiones políticas en los 19 departamentos y construir alianzas políticas con otras agrupaciones nacionalistas. “Alianza encarnó en Jorga Larrañaga la expresión de Wilson en el siglo 21. Tenemos la expectativa de recrear ese espacio con compañeros que se sienten wilsonistas o están independientes. Perdimos al abanderado, pero la bandera no va a quedar en el suelo”, remarcó Camy.