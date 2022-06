¿Qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran el próximo domingo? Esto dice Factum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si hubiera elecciones el próximo domingo, el 39% de los uruguayos votaría al Frente Amplio, el 28% al Partido Nacional, el 8% al Partido Colorado, otro 8% a Cabildo Abierto, el 3% al Partido Independiente y el 3% restante votaría a otros partidos. Un 4% votaría en blanco o anulado, y un 7% está indefinido, según la última encuesta de la consultora Factum presentada este jueves en VTV Noticias.

"Imagine que haya elecciones de presidente y Parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría?", fue la pregunta que planteó a los encuestados la consultora.

“Al comparar los resultados de la encuesta actual, del segundo trimestre de 2022, con la medición realizada en noviembre 2021, se aprecia una alta estabilidad, con movimientos de entre 1% y 2% que son esperables en estudios de opinión pública aún en estabilidad”, señala el informe.



“Comparando los resultados con los resultados electorales, se aprecia que el Frente Amplio se mantiene en los mismos niveles que obtuvo en las elecciones nacionales de 2019, mientras que los movimientos netos se aprecian en los partidos que conforman la coalición de gobierno”, puntualiza la consultora.

En este sentido, detalla: “El Partido Nacional se ubica 1% por debajo de la votación de 2019; Cabildo Abierto 3% por debajo y el Partido Colorado 4% por debajo, a su vez el Partido Independiente registra 2% por encima de lo que fue su votación. Estas pérdidas netas registradas en la encuesta se vuelcan a indefinidos”.



“Estos guarismos son esperables”, considerando la “composición social del electorado de los partidos que conforman la coalición”, señala el informe.



“Cabildo Abierto, como partido nuevo, no tiene una tradición de voto de pertenencia y el 11% alcanzado en 2019 se nutrió de electorado que había votado a otros partidos en elecciones anteriores, y también que por su composición social es un electorado más volátil", puntualiza Factum.



"En el caso del Partido Colorado la salida de Ernesto Talvi de la escena política supuso que una parte del electorado que se vio atraído por su candidatura hoy no se vea reflejado en el Partido Colorado, además que en el Partido Colorado no aparece actualmente en escena una figura de liderazgo electoral”, apunta la consultora.



Factum realizó la encuesta vía online y por teléfono celular, a 800 personas mayores de edad residentes en el ámbito urbano y rural del país, del 3 al 13 de junio.