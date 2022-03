Carolina Cosse: "Hoy todos somos legisladores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, votó esta mañana en el Colegio Queens, en Libertad y Cavia por el referéndum que define la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“Esta jornada tiene una importancia fundamental, sustantiva. En esta jornada nadie es más que nadie. Hoy verdaderamente es un acto de la más profunda democracia, el voto de todos nosotros vale lo mismo. Es una jornada fundamental como ejercicio de democracia y también por aquello que decía el general Líber Seregni: 'Por la mañana siguiente'”.

Y añadió: "Seregni decía que todos nuestros actos tenían que estar sopesados, juzgados y evaluados no solo en el acto sino en lo que iba a pasar al otro día. A mí me animan esas dos cosas: entender la importancia de esta jornada, que no siempre fue así. Porque si recorremos la historia del Uruguay antes solo podían votar determinadas personas, no podían votar los analfabetos, los hombres que no eran blancos, las mujeres, los trabajadores. Y eso fue cambiando a lo largo de la historia hasta que en 1917 la nueva Constitución instauró el voto de la mujer que recién pudo votar en 1927. Nosotros ahora damos como natural que todos podemos votar, pero eso fue consecuencia de una larga lucha de mucha gente. Y hoy estamos haciendo honor a esa lucha, esa trayectoria de haber luchado por la igualdad. Hoy todos estamos siendo legisladores. Y también me trae la reflexión de que ahora podemos ser iguales todos frente a la ley, nuestro voto vale lo mismo porque hubo leyes que se fueron cambiando".

La intendenta de Montevideo sostuvo que la campaña por el referéndum fue "muy atípica" porque el proceso se inició con una ley de 500 artículos "que se votó a las apuradas" durante una pandemia sin que se pudiera "discutir con la gente como se debía". Luego vino el esfuerzo para conseguir las800.000 firmas que habilitaran el referéndum (al respecto, dijo que ese fue el "primer gran resultado") y destacó que en los últimos meses se haya logrado una mayor comunicación con la ciudadanía para que estuviera informada sobre el contenido de la norma.



"Hoy todas las personas vamos a legislar, no importa donde vivis, que edad tenés, si sos mujer, hombre o lo que sea. Hoy todos somos iguales y es un acto muy profundo", insistió.

Pero respecto al día de mañana, dijo: "Eso es lo que tenemos que pensar hoy cuando votamos. La democracia la vamos a seguir construyendo, cada cual con sus ideas, pero la realidad, estamos ahora cambiándola, o no".

Cosse llegó en punto a votar al Colegio Queen's School en Libertad y Cavia y apenas se bajo del auto la abordaron dos militantes mujeres. “Te tenía que saludar”, le dijo una de ellas. Entró, tuvo que esperar a una persona que estaba votando y pasó. Luego posó para todas las cámaras que le pidieron, se saco alguna selfie y contó que la esperaba su familia. En la tarde visitará algunos centros partidarios, para esperar los resultados en la sede del PIT-CNT.