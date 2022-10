En vivo: Senado comienza la votación del proyecto de Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comienza este lunes, en la Cámara de Senadores, el tratamiento y votación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ya fue aprobado en Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, con los votos de la coalición y el apoyo del Frente Amplio al 50% del articulado.

Entre los acuerdos a los que se llegó la semana pasada, la comisión votó por unanimidad la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República (Udelar), uno de los temas que centró el debate en los últimos días.



"Se aprobó una buena Rendición y se hizo un buen trabajo, en tanto se lograron incrementar los recursos de varios organismos que los necesitaban sin incrementar impuestos", expresó la semana pasada el senador nacionalista Jorge Gandini.



Consultado por el monto final que será dado a la Universidad de la República, sensiblemente lejos del solicitado, dijo que "la universidad siempre pide mucho más de lo que se le da, en todos los presupuestos, porque pide pero no financia" y recalcó que la universidad se va de la Rendición con US$ 7 millones para el campus de Paysandú; $ 120 millones para financiar dos programas del (Hospital de) Clínicas; $ 160 millones para expansión al interior y horas docentes y la partida necesaria para recuperación salarial.

Tras la aprobación en comisión, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech afirmó que “la manta es corta” y que “si bien no es posible satisfacer in totum las aspiraciones de la Universidad de la República se han votado unas cifras para becas muy importantes”.



Por su parte, el senador frenteamplista José Carlos Mahía dijo que la Rendición de Cuentas “está dentro de la filosofía general del gobierno, que es achicamiento del Estado, recorte de las áreas estratégicas”.



Además agregó que “si bien a último momento, sacando recursos todavía no se sabe bien de donde, hubo un incremento en algunas áreas, creemos que hay algunas áreas como la educación e investigación que todavía están en él debe”.