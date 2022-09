Por unanimidad, comisión aprobó derogación del adicional del Fondo de Solidaridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, durante el tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado votó por unanimidad la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República (Udelar).

La oposición acompañó en más del 50% del articulado de la rendición, incluida la derogación del adicional al fondo. Sin embargo, la propuesta original tuvo una modificación.



En el proyecto original se proponía descontar a partir de enero de 2024 un 25% y así hasta llegar a la derogación total. Sin embargo, "ningún presupuesto puede ir más allá del año 2024", detalló el senador Jorge Gandini, por lo que se articuló de forma diferente.



"Lo que hicimos fue reducir el 50% del adicional al Fondo de Solidaridad a partir del año 2024, de una sola vez. Se disponen 280 millones de pesos para la Universidad que compensan esa caída del 50% y un último inciso que establece que en el próximo Presupuesto nacional se deberá considerar la rebaja del otro 50% en los ejercicios 2026 y 2027 con recursos equivalentes a la Udelar", dijo Gandini en diálogo con El País.

"Quedará para sala el debate. Se aprobó una buena Rendición y se hizo un buen trabajo, en tanto se lograron incrementar los recursos de varios organismos que los necesitaban sin incrementar impuestos", expresó Gandini.



Consultado por el monto final que será dado a la Udelar, sensiblemente lejos del solicitado, dijo que "la universidad siempre pide mucho más de lo que se le da, en todos los presupuestos, porque pide pero no financia" y recalcó que la universidad se va de la Rendición con US$ 7 millones para el campus de Paysandú; $ 120 millones para financiar dos programas del (Hospital de) Clínicas; $ 160 millones para expansión al interior y horas docentes y la partida necesaria para recuperación salarial.



Una vez concluida la votación en comisión, el proyecto pasará la próxima semana al plenario del Senado.

El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, afirmó que “la manta es corta” y que “si bien no es posible satisfacer in totum las aspiraciones de la Universidad de la República se han votado unas cifras para becas muy importantes”.



Domenech declaró que “toda la rendición de cuentas hasta el momento se desarrolló en un clima de armonía” y agregó que “se discrepó con altura y se fue constructivo desde la oposición. Es natural que la rendición de cuenta no satisfaga a todo el mundo, nosotros estamos conformes”.



Por su parte el senador frenteamplista José Carlos Mahía dijo que la rendición de cuentas “está dentro de la filosofía general del gobierno que es achicamiento del estado, recorte de las áreas estratégicas”. Además agregó que “si bien a último momento, sacando recursos todavía no se sabe bien de donde, hubo un incremento en algunas áreas, creemos que hay algunas áreas como la educación e investigación que todavía están en él debe”.



Sobre el voto por la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad dijo que “votamos a favor en comisión en el entendido que no se le restrinjan recursos a la Universidad y que esta tenga la disponibilidad de ellos más allá de los márgenes anuales de presupuesto. A veces con los recursos que se le da a la Universidad se avanza hacia algo que puede ser una inversión que trasciende el período fiscal”.



Luego agregó que “se dijo en sala que era así y si eso se confirma nosotros vamos a mantener el voto en el pleno” y luego acotó que “se dijo que era una norma programática pero en lo personal es un saludo a la bandera lo que se hizo porque se busca encomendar a las futuras administraciones a que sigan con la reducción del adicional y esta administración va hasta donde va, no puede ir más allá de 2025”.