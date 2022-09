Habrá más recursos para la Udelar y se deroga el adicional al Fondo de Solidaridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la jornada de ayer, previo a la votación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que comenzará hoy en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, los senadores de la coalición y de la oposición se reunieron ya con las cartas sobre la mesa.

Desde el viernes ambos han mantenido reuniones por separado para afinar los sustitutivos que presentarán para que sean votados. Y si bien se logró resolver una fórmula que permita avanzar con la iniciativa del Poder Ejecutivo de eliminar el adicional al Fondo de Solidaridad y al mismo tiempo garantizar los recursos para la Universidad de la República (Udelar), no habrá acuerdo entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio.



Entre los legisladores oficialistas se destacó el haber alcanzado una reasignación de recursos con el “aval” de todos los senadores de la coalición que integran la comisión. Luego de las modificaciones, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que se comenzará a votar cuenta con 476 artículos.



El encuentro entre oficialismo y oposición duró cerca de una hora. Sin embargo, luego de finalizada la reunión el Frente Amplio continuó presentando artículos sustitutivos para que se incorporen en la votación, dijeron a El País legisladores presentes.

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini resaltó que se obtuvieron los recursos económicos para concretar la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad de la Udelar. Según explicó el legislador, se comenzará a quitar un 25% cada año, desde el primero de enero de 2024 hasta su eliminación total en 2027.



Por otra parte, Gandini anunció que se incrementará el presupuesto de la Udelar en $ 160 millones para atender el pedido del rector Rodrigo Arim, quien en su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, reclamó fondos para la contratación de más horas de docentes y para la expansión hacia el interior del país. Además, se destinarán $ 12 millones para atender “en su totalidad” el planteo de la Universidad Tecnológica del Uruguay.



El nacionalista Gustavo Penadés informó que el aumento de gasto logrado, asciende a unos US$ 12 millones que, junto al acordado en la Cámara de Diputados implica que el monto final sea de US$ 250 millones. El senador dijo que se trata de una Rendición de Cuentas “equilibrada” que atiende áreas como la educación, seguridad, salud, Defensa Nacional, deporte y las políticas sociales. Otro de los aspectos en los que hubo acuerdo fue en dar cumplimiento al pedido del ministro de Ganadería Fernando Mattos de no quitar recurso del INAC, LATU y Colonización previstos para destinar a la ciencia y a la tecnología.



El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, resaltó que tras días de “inten- so trabajo” las modificacio- nes permitirán cubrir necesidades de organismos que así lo solicitaban. En esa línea el senador hizo hincapié en los recursos que se asignarán al Instituto Nacional de Inclusión So- cial Adolescente, que recibirá $ 14 millones para la creación de dos centros de medidas alternativas en Mercedes y Maldonado. Otros $ 10 millones se volcarán al funcionamiento de una academia para funcionarios y los restantes $ 60 millones para funcionamiento del instituto.

También el cabildante destacó las partidas especiales que serán destinadas al Correo para la distribución de medicamentos de ASSE y lo asignado para el Ministerio de Defensa Nacional que le permitirá contratar médicos especialistas y suplentes. “Podemos estar satisfechos”, aseguró Manini Ríos.



El senador del Partido Colorado, Pablo Lanz, afirmó que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas tiene una “clara vocación social”. Según indicó, desde su partido se hizo “énfasis” en aspectos educativos que permitan alcanzar la transformación de la educación. Además, el legislador colorado valoró que las reasignaciones permiten dejar “liberados” los recursos a las instituciones agropecuarias.



La reunión entre los senadores de la coalición y de la oposición que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se dio a partir de las 15 horas y duró aproximadamente una hora. Tras el encuentro la oposición confirmó que brindaría una conferencia de prensa a partir de las 19 horas para anunciar a la población los acuerdos alcanzados y explicar el trabajo realizado. Pero desde el Frente Amplio, se resolvió no hacerlo. Fuentes opositoras consultadas se mostraron desconformes con la actuación de la coalición en cuanto a la presentación de los aditivos. Criticaron que al momento de la conferencia de prensa liderada por los senadores Gandini, Penadés, Manini Ríos y Lanz, a la oposición le seguían llegando los aditivos acordados por la coalición. “En ese contexto el Frente Amplio, no podía salir a dar declaraciones a la prensa”, confió una de las fuentes consultadas mientras marchaba con un manojo de hojas entre sus manos, que contenían treinta aditivos más recién llegados y visiblemente molestos con la situación.



Además según indicaron, al proyecto se le incorporaron artículos que no estaban en el original y que nunca fueron discutidos en la comisión mientras se recibían a los jerarcas de los ministerios. “Muchas veces pasa que los ministros traen nuevos artículos, pero los explican, ahora hay muchos que no se debatieron” aseguró la. Afirmó que se agregaron artículos referidos al Código Penal y sobre tasas que cobra el INAC en sus inspecciones.