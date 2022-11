En vivo: Senado vota renuncia de Astori, quien recibió saludos en redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danilo Astori, exvicepresidente de la República y exministro de Economía, presentó su renuncia a la banca en el Senado tras haber solicitado la suplencia en reiteradas ocasiones durante esta legislatura por motivos de salud. La renuncia, que presentó por escrito, fue votada este mediodía en la sesión parlamentaria. José Carlos Mahía es quien suplantará al histórico dirigente frenteamplista en la cámara alta.

En la carta, leída este martes sobre las 10.00, Astori señaló que renunció "con mucho dolor", tras indicar que sufrió una infección respiratoria "muy compleja", que contrajo a mediados de 2020. "Esto generó una disminución relevante de mi capacidad física, además de someterme a complicados tratamientos a los que he tenido que dedicar mucho tiempo y esfuerzo", indicó.



"He venido dedicando mucho tiempo y energía para superar las limitaciones aludidas y lo sigo haciendo actualmente. Tengo asistencia profesional que me orienta en esta tarea. Aunque lentamente he logrado avanzar no me resulta posible asegurar cuándo podría alcanzar los niveles de recuperación que exige una banca en el Senado, aspectos que conozco bien por haberlo desarrollado durante muchos años", agregó.



"Mi trabajo en el Senado desde 1990 y el ejercicio de su presidencia entre 2010 y 2015 me enriquecieron mucho y me permitieron desarrollar un aprendizaje fundamental en mi vida política. Por esta razón, esta tarea está atesorada en el fondo de mi corazón, y desde allí agradezco profundamente a los compatriotas que lo hicieron posible", añadió.



"El dolor no me llevará a dejar de ser un actor político. Estoy viviendo un cambio de escenario, pero no de la razón que inspira gran parte de mi vida, que no es otra que la dedicarme con la mayor intensidad a construir con mis compatriotas un Uruguay próspero, equitativo, abierto y hospitalario para los jóvenes que están ocupando lugares destacados en esta trayectoria", agregó el exministro.



La carta de renuncia que presentó Astori

Mahía destacó, emocionado, que Astori "trasciende sus filas partidarias y es una figura política de todos, del Uruguay en su conjunto". Recordó que cuando conoció a Astori, hace 25 años, el dirigente frenteamplista había cerrado un acto de cierre de la 2121 "con la letra de un rosarino, que va a estar por acá, Fito Paez", y cerró con parte de la canción "Tratando de crecer": "Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo todavía y a dios gracias todavía, (...) Multiplicar, es la tarea, es la tarea ...".



A su turno, el senador opositor Enrique Rubio destacó que "es y ha sido una figura absolutamente descollante, no solo relevante, sino absolutamente descollante en todos los órdenes en que le tocó actuar". Y agregó: "Mucho le debemos todos los uruguayos. Ha sido un hombre de diálogo en la firmeza de sus ideas y de polemista complicado para el adversario (...) y partidario de las políticas de Estado, siguió fielmente los lineamientos de (Liber) Seregni en estas cuestiones que me parece que son las más destacables".



El senador nacionalista Sergio Botana valoró que Astori es una "figura central de la historia de la izquierda en este país, el hilo conductor de los gobiernos de izquierda, de sus grandes figuras políticas, el que estuvo siempre, en toda circunstancia en el Frente Amplio". Valoró que "nadie sabe cuál hubiera sido la suerte del Uruguay sin Astori, en buena medida le puso timón al barco, ordenó las cosas, condujo por buenos senderos". El economista fue alumno de Astori y recordó su rol docente y como decano de la Facultad de Ciencias Económicas (Udelar). También destacó su buen vestir y "el hincha de Nacional siempre presente en la Olímpica".

El también economista y senador frenteamplista Daniel Olesker recordó el rol universitario de Astori a lo largo de años. "Hizo un aporte sustantivo a la política, pero también sustantivo a la economía desde el ángulo académico, comunicacional, con bibliografía, con quien me unen 50 años de entrañable amistad", planteó.

"Esta renuncia que hoy presenta nos genera una cierta emoción. Danilo Astori ha llenado toda una época de la política nacional", destacó a su turno el cabildante Guillermo Domenech. "Es de esas personas que cuando uno la escucho hablar podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice, pero necesariamente tiene que prestarle atención", que "supo ser fiel a sus ideas (...) y a Liber Seregni hasta el último momento". También lo recordó como un "gran docente" y un "verdadero caballero".

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian hizo un repaso por la trayectoria política y académica de Astori, y valoró que el Frente Amplio "seguirá contando" con el político. "Es un momento de dolor, pero también sigue siendo de compromiso (...) si hay alguien que representa esencialmente el corazón del pensamiento de Seregni, que era decir lo que se piensa y hacer lo que se dice, ese ha sido Danilo Astori en todos los lugares donde le ha tocado actuar", destacó la exministra de Turismo.



"Danilo es un gran estadista", destacó el senador y exministro de Economía Mario Bergara. "Junto con Tabaré Vázquez y José Mujica fue parte de una tríada de liderazgo en el Frente Amplio por 25 años. Una estructura de liderazgo excluyente, en el mejor sentido de la palabra, que le permitió al Frente Amplio avanzar, ganar las elecciones, gobernar durante tres períodos por el bien del pueblo uruguayo", agregó. También destacó que estuvo siempre parado "con firmeza y carácter al lado de las posturas que en general impulsaba Seregni". También insistió que fue "fundamental" para el triunfo y la gestión de los gobiernos frenteamplistas.



"El pueblo no te nombra Astori, te nombra Danilo. Y cuando el pueblo te nombra por tu nombre es porque estás en su reconocimiento y corazón", remató su mensaje Bergara, emocionado, tras darle las "gracias" al dirigente político.



El senador colorado Germán Countinho destacó que Astori es "alguien que hasta hace muy poco tiempo jamás dejó de elogiar los mecanismos y formas de la salida del presidente Jorge Batlle de la crisis económica más grande que agarró este país. Siempre con ese gesto generoso, realista, de reconocer lo que fueron las decisiones de aquél momento con grandeza en un momento tan difícil". Además, valoró que ha sido un "referente en la economía" y "uno de los políticos más importantes que ha transitado este país y seguramente tiene mucho para aportar".



El contador de 82 años, líder del sector Asamblea Uruguay, fue compañero de fórmula de José Mujica y ministro de Economía a lo largo de las administraciones frenteamplistas (2005 - 2008; 2015 - 2020), así como senador desde años previos (1990 - 2005; 2008 - 2015 y 2020 - 2022).

Astori recibió varios reconocimientos en redes sociales por estas horas."El tiempo que merecías te ayudó a tomar la mejor decisión. Orgullosa de tu militancia comprometida con la necesidad de construir una sociedad más justa y digna. Estoy segura de que seguirás haciéndolo desde donde decidas acompañar. Gracias pa!", tuiteó su hija Florencia.

El tiempo que merecías te ayudó a tomar la mejor decisión. Orgullosa de tu militancia comprometida con la necesidad de construir una sociedad más justa y digna.Estoy segura de que seguirás haciéndolo desde donde decidas acompañar. Gracias pa!



La foto es de @sarto1956 ✨ pic.twitter.com/aZR4xgiqpx — Florencia Astori 🏳️‍🌈💜 (@FlorenciaAstori) November 15, 2022

"Saludamos a Danilo Astori en el día en que deja la actividad parlamentaria. Su aporte al país en estas décadas, más allá de diferencias y coincidencias, ha sido insoslayable y debemos destacar la firmeza en sus convicciones. Los mejores deseos", escribió en la misma red social el líder del Partido Independiente, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.



Saludamos a @DaniloAstori en el día en que deja la actividad parlamentaria. Su aporte al país en estas décadas, más allá de diferencias y coincidencias, ha sido insoslayable y debemos destacar la firmeza en sus convicciones. Los mejores deseos. — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) November 15, 2022

"Danilo Astori, a lo largo de toda su vida, ha tenido un acto de generosidad enorme, cediendo prestigio personal (académico, profesional y personal) a su Patria. Es gran responsable de que Uruguay haya forjado un gran prestigio internacional. Salud Danilo, viva el Frente Amplio", destacó Carolina Cosse en su cuenta de Twitter.