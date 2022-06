En vivo: Heber en llamado a sala convocado por el Frente Amplio tras suba de homicidios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Alberto Heber, ministro del Interior, comparece este martes desde las 09:30 a un llamado a sala en régimen de comisión general convocado por el Frente Amplio, que cuestiona la gestión, sobre todo a partir del aumento de homicidios registrado en mayo que duplicó la cifra del mismo mes de 2021.

Las preguntas al ministro Heber estarán a cargo del senador de la Vertiente Enrique Rubio. Al no ser una interpelación el Frente Amplio no puede promover la censura del ministro, algo a lo que igualmente no se llegaría por falta de votos.

"Creo que estamos ante un problema grave", dijo el senador Rubio, que agregó en esa línea: "Advierto, salvo que el ministro me demuestre lo contrario que hay un rumbo errático por parte del Ministerio del Interior, que hay declaraciones inconsistentes e insostenibles del señor ministro y que hay resultados magros que no corresponden con los compromisos en tiempos previos, fundamentalmente en la campaña electoral".



"Diría que vivimos una situación grave, dolorosa, difícil, ante un fenómeno de violencia expansiva, que es un problema muy difícil de encarar y viene de muy lejos", añadió Rubio. Opinó que Uruguay está ante un "problema pesado y de largo aliento" en materia de seguridad pública.

"No corresponde apelar a la varita mágica, o decir 'tengo la sellada'. Nadie tiene la sellada, nadie", afirmó el senador, que puntualizó que el Frente Amplio "respalda" a la Policía.



Llamó a afrontar el combate a la inseguridad con "participación colectiva" y sostuvo que la situación "hay que enfrentarla sin arrogancia, con un baño de humildad".



"Éramos una isla de paz; el cristal se hizo mil pedazos", lanzó, y luego insistió: "Confiamos en que podremos salir, pero no salimos si no es colectivamente".



"No tenemos una visión naive (ingenuo en inglés) de esta cuestión, pudimos tenerla, porque también nosotros somos autocríticos", reconoció el dirigente del partido que gobernó desde 2005 a 2020.

"¿Cuál es la sensación térmica de la ciudadanía? Que esto de las balas no es un chiste. Esto realmente da miedo", remarcó el senador, citando una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, que marca que el 65% percibe que los homicidios aumentaron.

"Estamos en una situación de riesgo, esta es la verdad", manifestó el opositor, que sostuvo que "parece que la escalada de violencia no discrimina ni edad ni lugares".

"Tenemos una instauración fallida de un modelo de seguridad, sino hubiera tenido otros resultados. Que esta situación junto a una situación carcelaria crecientemente explosiva lleva a una reproducción de la violencia que los uruguayos no queremos y no sabemos cómo parar", remarcó Rubio.

Rubio indicó que "se pasó de un promedio de 80 muertes dudosas anuales en la última administración del Frente Amplio a tener un promedio de más de 151 en estos últimos dos años", y remarcó: "Algo no está funcionando".



A lo largo de su alocución, el senador frenteamplista citó reflexiones de políticos del oficialismo, así como de expertos en materia de seguridad. Sus citas fueron expuestas en las pantallas del plenario de la Cámara Alta.

Una declaración del Plenario Nacional del Frente Amplio, del pasado sábado, se afirmó que “estamos ante una emergencia de seguridad”. Este paso y las declaraciones del presidente del partido opositor, Fernando Pereira, que hizo un llamado a una mesa de diálogo con el Gobierno, derivaron en una serie de críticas desde el oficialismo.