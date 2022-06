García al FA: "¿Cómo pueden hablar sueltos de cuerpo de una crisis de inseguridad?"

"No me pareció leal". Con esta consideración se refirió el ministro de Defensa, Javier García, a la declaración del Plenario Nacional del Frente Amplio, del pasado sábado, donde se afirma que “estamos ante una emergencia de seguridad”, y el ofrecimiento del presidente del partido opositor Fernando Pereira de abrir una mesa de diálogo al respecto.

"¿Cómo se puede hablar así, sueltos de cuerpo, después de 15 años de gobierno de una crisis de inseguridad? Estuvieron 15 años de gobierno, apenas vamos dos y meses, en el medio de una pandemia y han bajado todos los índices en materia de violencia y criminalidad. Tenemos un problema con los homicidios", remarcó García este lunes, y agregó: "En rapiñas, hurtos, abigeatos estamos mejor".

En el marco de una jornada de evaluación de la aplicación del convenio sobre salvaguarda de la vida en la costa en la pasada temporada, García lanzó. "A los 15 días de declarada la pandemia se convocó a un caceroleo contra el gobierno; después cuarentena obligatoria; las muertes evitables; que no iban a alcanzar las vacunas, que éramos los últimos de la fila; que se iba a saturar el sistema de salud no iban a alcanzar los CTI. Todo eso dijeron, y cuál fue el resultado? El mundo destacó a Uruguay como uno de los mejores países en el mundo en la gestión de la pandemia", retrucó el ministro.



"Hoy tenemos una situación que ni Fernando Pereira ni nadie pueden negar. Hoy hay sustantivamente menos desempleo que en 2019, a pesar de la pandemia, entonces cómo se puede afirmar así suelto que estamos en una crisis como la que se señala", añadió.

García llamó a que la oposición tenga "lealtad institucional", a pesar de las "dificultades por la pandemia que se enfrentaron", y más allá de que "siempre hay cosas para mejorar".



"No se puede afirmar esto", dijo en relación a las críticas por seguridad, "cuando se auguraron todos los males habidos y por haber, y el Uruguay salió a pesar de todo lo que vivimos", insistió.



Contraalmirante sancionado

García también fue consultado sobre el arresto a rigor de un contraalmirante en La Paloma, acusado de filtrar a la prensa datos de una investigación sobre supuestas irregularidades en la Armada, informó el semanario Búsqueda días atrás.



Respecto a si esta sanción fue por relevar información a la prensa, señaló: "Según se me informa, esto es porque esta difusión puede entorpecer la investigación".



Luego, puntualizó que la sanción fue impuesta por el comandante en jefe de la Armada. "Como en toda sanción, siempre hay derecho al reclamo, y el paso siguiente es que lo analice el ministro. No puedo opinar más ni debo hacerlo porque sería prejuzgar", aseguró.



"Como ministro me llegó por el comandante de la Armada unas denuncias sobre una administración de fondos e inmediatamente ordené una investigación administrativa, con un equipo jurídico y una asesoría contable en el seno del ministerio y se inició hace una semana o 10 días esa investigación", añadió el secretario de Estado.