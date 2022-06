La estrategia política que usará la coalición para defender a Heber en su llamado a sala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior Luis Alberto Heber comparecerá hoy al Senado en régimen de comisión general a pedido del Frente Amplio. La oposición cuestiona la gestión que lleva adelante el nacionalista en la cartera principalmente por el aumento de los homicidios en mayo.

Los senadores de la coalición multicolor se reunieron ayer con el ministro Heber para preparar la defensa de las políticas del Ministerio del Interior en el llamado a sala.



Tras el encuentro, el legislador Sergio Botana contó a El País que todos los sectores van “en la misma línea” de respaldar la gestión del titular del Ministerio del Interior.



A su vez, indicó que la participación de Heber tendrá dos componentes: por un lado, se va a “rebatir toda lo que se ha informado, o mal informado” por parte de dirigentes frenteamplistas y, por el otro, se hará una “descripción de las acciones que va a tomar el ministerio”.

Por su parte, el senador blanco Sebastián Da Silva dijo a El País: “La situación de seguridad es un tema delicado y vamos a ver qué énfasis le pone el Frente Amplio. Si pierden la vergüenza y empiezan a dar cátedra de seguridad hay océanos de tinta de archivo. Si por el contrario, dan un aporte positivo, será una interpelación positiva”.



“Si hay algo que tiene marcada la opinión pública nacional es la política de seguridad del Frente Amplio y su paso por el gobierno”, añadió.



El senador Gustavo Penadés, que también participó de la reunión, indicó en rueda de prensa que Heber en conjunto con el equipo del Ministerio del Interior demostrará en esta jornada que el “gobierno tiene un plan, una hoja de ruta y que lleva adelante una política muy seria en combate a la delincuencia, que viene dando sus resultados a pesar de que en algunos meses en el tema homicidios pueda haber algún aumento como lamentablemente lo hubo en mayo”. En ese sentido, comentó: “Todo aumento que pueda surgir o que haya sucedido en estos meses o en estos dos años de gobierno de coalición son sensiblemente menores a los que pasaron en la administración del Frente Amplio. Ahora, lo que pretendemos en la sesión es que sirva para que la opinión pública tenga la más absoluta certeza de que hay un gobierno que tiene una hoja de ruta y un plan para combatir la delincuencia, y fundamentalmente” el narcotráfico.



Penadés cree que la sesión será “muy interesante, de intercambio de trabajo”, y comentó que esperan que se “desarrolle en un clima de seriedad”.



Además, el “gobierno viene con argumentos muy sólidos para demostrar que hay una conducción seria y que, por encima de circunstancias que en algún mes puedan provocarnos preocupación, fundamentalmente en los temas vinculados a los homicidios, todo lo demás en seguridad pública -hurtos, rapiñas, abigeatos, etcétera- se sigue produciendo una reducción sensible de los delitos”.

Oposición

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consultado sobre lo que puede suceder hoy, respondió: “Tratamos de poner en claro que tendemos una mano al gobierno para dialogar junto con nuestros expertos y nuestros conocimientos en materia de seguridad. Partiendo de la base que nosotros no pudimos resolver el problema y que tenemos autocríticas hechas en el congreso”.



“Ahora, si el gobierno no acepta que tiene problemas de seguridad, con la ola enorme de homicidios que hubo en las últimas semanas y meses, es muy difícil. Ahora, si el gobierno pretende dialogar con la oposición, esta está con su mano tendida para volcar su experiencia en esta materia”, comentó. “La forma que tiene de actuar el gobierno es de una virulencia que no se corresponde con la oposición responsable y seria que es el Frente Amplio”, añadió.



El frenteamplista contó que hoy harán una “serie de preguntas al ministro para que respondan cuáles son las políticas públicas” de combate al delito.



La coalición de izquierda analizará las contestaciones de Heber y luego verán cuáles “son los pasos siguientes, siempre dentro de la Constitución y la ley”, señaló Pereira. Y aclaró que no van a pedir la renuncia del ministro Heber.

El senador del Frente Amplio Enrique Rubio será quien esté a cargo de las preguntas en el llamado a sala a Heber de hoy. Ayer, Rubio declaró a MVD Noticias (TV Ciudad) que cree que el presidente Luis Lacalle Pou “maneja información que no es la que registra la realidad”, y comentó: “Por eso hemos propiciado la Comisión General para que venga el ministro, para ver cuál es el plan que tiene. Cuando estas cuestiones suceden, termina instalándose en la sociedad una especie de sensación de derrota de que ‘con esto no se puede’. Eso es lo peor que nos puede suceder”.

Plan Dignidad es “insuficiente”



El diputado Gustavo Zubía le planteó al ministro del Interior Luis Alberto Heber, en una reunión, la “necesidad de robustecer el staff de las comisarías para la recepción de denuncias”, ya que el sistema de atención al público “tiene que estar más aceitado”. El colorado dijo a El País: “La cartera sostiene que está poniendo mucho personal en la calle, lo cual baja el nivel” en las estaciones policiales. Zubía también le habló al ministro sobre la “importancia de la designación definitiva tanto de un fiscal de Corte como de un triunvirato. Sea en el formato que se elija, pero necesitamos designar las autoridades definitivas porque la Fiscalía trabaja en conjunto con la Policía”.



Las cárceles fue el tercer tema que Zubía puso sobre la mesa. El diputado insistió en la “necesidad de separar sobre todo a los presos del narco, que son los que tienen plata y toman decisiones”. Además, volvió a sostener que la “cárcel es una usina de delitos” que “se cometen en el exterior y el interior” del penal. Consultado por el Plan de Dignidad Carcelaria, que presentó el gobierno en junio de 2020, respondió que este es “absolutamente insuficiente”.