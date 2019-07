Villar con Mujica y Topolansky: primera vez en la chacra, frutas de regalo y el recuerdo del "Che"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes en la tarde, un día después de haberse reunido con el presidente Tabaré Vázquez, Graciela Villar se hizo presente por primera vez en la chacra de José Mujica y Lucía Topolansky.

Sonriente, y con algunas frutas que se llevó de regalo, la compañera de fórmula de Daniel Martínez atendió a los medios tras la reunión: "Transcurrió en la misma línea temática que en el día de ayer con el compañero y presidente Tabaré Vázquez. La idea es acercarme al diálogo con los líderes de nuestra fuerza política que como le he marcado han sido los referentes en los tres gobiernos del Frente Amplio".

"Hablamos de política internacional, el derrotero de América Latina. Me mostraron un regalo que es una copia fiel del cuaderno del (Ernesto) 'Che' Guevara. Me dieron frutas para que me lleve y se pusieron a disposición para conversar y transferir esa experiencia que han tenido, en particular Lucía como vicepresidenta, pero también 'Pepe' como presidente", expresó.



"No hablamos ni de la fórmula ni del Plenario, porque tienen esa sabiduría acumulada de poder recibirme con una estufa prendida, de haber conversado de todo y que de ese todo yo pueda sacar una síntesis", añadió.

De todos modos aclaró que cree "que hay un respaldo mayoritario" para que este jueves se apruebe la fórmula en el Plenario.

Si bien señaló que no le transmitieron ningún consejo en particular, reconoció que Mujica y Topolansky le dijeron "que su casa está abierta y que están a disposición para respaldarme".

Villar dijo que este martes en la noche se reunirá con Martínez y que está pronta para salir a recorrer al país. También explicó que si bien no tiene entrevistas programadas con otros líderes del oficialismo, está dispuesta a "conversar con cualquier compañero".

A pesar de que dijo que las encuestas son simplemente "una foto", Villar no ocultó la dificultad que presenta esta elección para el Frente Amplio: "Somos actores políticos y constatamos la realidad. Sabemos que tenemos dificultades, pero también sabemos que apostamos a llegarle a los ciudadanos y cuidadanas uruguayas y estamos todos comprometidos a salir a dar esa pelea, por lo que hicimos, por lo que tenemos para demostrar, por nuestra capacidad para autocriticar las cosas que no hemos concretado y por proponer un avance en este cuarto gobierno".

Por último, consultada sobre el acuerdo que realizó Carolina Cosse con el Partido Comunista (PCU) para ir segunda en una lista con Óscar Andrade a la cabeza, expresó: "Me parece bien interesante que los sectores del Frente Amplio logren la forma de articularse para hacer más efectiva la campaña hacia el cuarto gobierno. En todas las instancias se va a respaldar la fórmula que avalará el Plenario que es la propuesta del compañero Daniel y de Graciela".