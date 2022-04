Vidalín: "¿Vos pensás que lo que hizo Orsi yo no lo he hecho?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Aunque me pueda pegar algún tironcito de oreja: ¿vos pensás que lo que hizo (Yamandú) Orsi yo no lo he hecho? Con eso te contesto todo", dijo el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, este viernes, en referencia al acuerdo que llegó el intendente canario frenteamplista con el edil nacionalista Juan López para obtener el fideicomiso de US$ 44 millones.

En rueda de prensa consignada por el comunicador Leonardo Sarro, el dirigente nacionalista brindó declaraciones tras participar de una ceremonia que se desarrolló en el Cementerio Central, para recordar a Luis Alberto De Herrera, fallecido hace exactamente 63 años.

Aseguró que el presidente Luis Lacalle Pou - bisnieto de Herrera -, "pareciera que lo lee todos los días", porque tiene una "mentalidad muy cercana a la gente y con los sentimientos a flor de piel". "Cada día lo admiro más y me siento más ​cerca de su persona y su figura", agregó.

Respecto al asunto del fideicomiso que generó polémica entre los nacionalistas, el intendente de Durazno, lanzó: "¿Hay algún intendente que no lo haya hecho? ¿O a nivel del Poder Ejecutivo eso no se ha realizado? Después sí, está en la consciencia de cada uno de aquellos que van en contra de su partido", dijo aludiendo a la actitud del edil canario que finalmente dio el voto decisivo para que Orsi obtuviera el monto millonario. "Yo como intendente en varias ocasiones lo he hecho", confesó.



"Queremos sancionar a un edil. Perdón, yo creo que ha habido y se van a dar otras situaciones que van a ser duras, difíciles, crueles. Entonces antes de actuar, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro y tratar de encontrar en nosotros un espejo de nuestra propia consciencia", aseguró.

Incluso dio un paso más y afirmó que lo que ha hecho su "amigo" Orsi de "tentar a un edil o varios" lo hacen todos y que también lo hacen los ediles. "La política implica diálogo o negociación. Aquí no estamos hablando que alguien se vendió o se compró. No", remarcó.



Vidalín insistió que con estos dichos se puede "ligar más de un tirón de orejas" de sus correligionarios, pero afirmó: "Creo que hemos hecho una gran hoguera en una pequeña cenicita que está ahí en el piso".



Además, opinó sobre la segunda columna de ocho diputados blancos que presentan una coordinación independiente. "Me llamaba la atención que no hubiera habido una nueva bancada. Mi partido es eso. La esencia de mi partido, revolucionario, que lo heredó de Aparicio (Saravia), en lugar de pelearnos para afuera nos peleamos para adentro", dijo.



"Esto me parece más que nada que es una estrategia política", catalogó.