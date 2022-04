En un año clave para Lacalle, ocho diputados blancos se separan y forman su bancada independiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, despidió el año 2021 con todos los legisladores de la coalición de gobierno en la residencia de Suárez y Reyes, les hizo dos pedidos a los diputados. El primero fue sobre el referéndum: “mucho trabajo (para que gane el No)”, les dijo. El segundo también refería al trabajo, pero para concretar acciones de gobierno y legislativas en este tercer año del mandato, que para cada administración resulta clave, puesto que un año antes de las elecciones casi que ya empieza la campaña.

Sin embargo, al dar vuelta la página del referéndum, comenzaron a salir a la luz pública varias diferencias internas entre los dirigentes del Partido Nacional. Esa tensión que hasta el momento estaba “debajo del radar” de la opinión pública, se materializó este jueves a la noche, cuando un grupo de representantes blancos enviaron un comunicado de prensa a los medios informando de su decisión de conformar una “bancada independiente” en la Cámara de Diputados, y definir un coordinador de la misma. Esta funcionará por fuera de la bancada que conforman los grupos políticos mayoritarios del partido que lidera el gobierno.



“Los diputados del Partido Nacional abajo firmantes, comunican que desde el pasado 16 de marzo, se constituyeron en bancada a los efectos de coordinar sus acciones legislativas y hacerse representar directamente ante la Presidencia de la Cámara de Representantes y en todos los ámbitos en los que se requieran opiniones y definiciones de tipo legislativo”, dice el comunicado de la nueva bancada blanca en diputados.



El grupo de legisladores eligió al diputado Álvaro Viviano como su coordinador. El diario El Observador ya se había referido este jueves a las peleas y cruces de acusaciones en una reunión donde los blancos comentaron sobre la conformación de la nueva bancada.



Viviano que integra el sector Por la Patria de Jorge Gandini, comentó a El País que esa “bancada independiente” dentro del Partido Nacional, no pone en juego la unidad partidaria, ni el trabajo para respaldar cada una de las decisiones del gobierno de Lacalle Pou”.



En el inicio de la nueva legislatura, los blancos plantearon dejar atrás el sistema de dos bancadas blancas en Diputados: una identificada con el herrerismo y la otra con el wilsonismo. Desde el año 2020, entonces, trabajaron en una sola bancada unitaria. El primer coordinador fue Juan Martín Rodríguez. En 2021 estaba previsto que fuera Martín Lema, pero el entonces diputado dijo que no ocuparía ese lugar. Tiempo después pasó al Ejecutivo como ministro de Desarrollo Social. Allí, de palabra, le ofreció a Rodrigo Goñi (Espacio 40) y Álvaro Viviano (Por la Patria) si querían agarrar ese trabajo. Goñi, que trabaja dentro del sector Todos de Lacalle Pou, tomó la posta.

Viviano entendió que allí se había logrado “un acuerdo de palabra” para que él fuese el coordinador de la bancada en 2022.



Pero con el inicio del año legislativo, Aire Fresco, que es el grupo blanco con más peso electoral, solicitó la coordinación de la bancada. La razón que se esgrimió fue que en un año “clave para Lacalle Pou” los diputados de ese grupo querían asumir ese puesto.



Esto molestó a Viviano, ya que lo tomó como una ruptura del acuerdo de palabra. Goñi y Rodríguez que estuvieron en la reunión de inicios de 2021 manifestaron en la interna que no había acuerdo, que era solo una interpretación de Viviano, y que en todo caso él se ocupará de la coordinación en el cuarto año de la legislatura: o sea la de 2023.



Esto no conformó a los sectores chicos del Partido Nacional que acordaron abrir una nueva bancada blanca con un coordinador independiente.



Tras conocerse el comunicado de la nueva bancada, los dirigentes de Aire Fresco abrieron la negociación para intentar “limar diferencias” y “bajar la pelota”.



Pedro Jisdonian, que fue el diputado de Aire Fresco nombrado por Goñi como coordinador de bancada para este 2022, dijo a El País que si se trata de un problema de “nombres”, él no tiene problemas de buscar una solución. “Estoy para trabajar por la unidad. Y no existen diferencias políticas o de criterio dentro de la bancada, porque nunca votamos separados, ni lo vamos a hacer”, declaró.

En esa línea Goñi se manifestó “muy sorprendido” por el comunicado de la nueva bancada. “No hay razones que justifiquen dos coordinaciones y separación de bancada. Que se modifique lo que veníamos haciendo hasta ahora, con un trabajo absolutamente unificado. Es una decisión que no se justifica. No hay diferencias”, declaró. “Vamos a intentar es volver a una coordinación y a una bancada. Las puertas están abiertas”, agregó.