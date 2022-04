El edil que dio su voto a Yamandú Orsi finalmente no renuncia al Partido Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer mensaje que llega desde la vivienda avisa que el edil más nombrado de Uruguay en las últimas horas está “descompuesto” y que no puede recibir a nadie. Pero minutos después se lo ve salir con su paso cansino, como entregado: abre despacio una reja oxidada que construyó hace pocos meses y comenta, con humor espontáneo: “Parezco el narco más malo de todos”.

Es Juan López, el edil blanco que aportó un voto esencial para que el Frente Amplio alcanzara en la Junta Departamental canaria la mayoría necesaria para aprobar un fideicomiso por US$ 44 millones que solicitó el intendente Yamandú Orsi para realizar obras en el departamento.



A López esto le valió un huracán de insultos que enumera de memoria -“traidor, poca cosa, pobre diablo, cuatro de copas, coimero”-, proferidos por dirigentes del Partido Nacional, algunos de bastante importancia. Las consecuencias fueron inmediatas: su expulsión del sector Alianza Nacional y, según señaló el presidente del Directorio nacionalista, Pablo Iturralde, en conferencia de prensa el miércoles, su salida del partido.



Sin embargo, aunque lo primero es un hecho, lo segundo no lo es. O no todavía, porque tras meditarlo ayer con sus allegados, López se convenció de que la renuncia que le había prometido a Iturralde por teléfono no será presentada formalmente. Y mucho menos entregará su banca, algo que le pidió que hiciera el presidente del Directorio blanco.

“No voy a renunciar. Voy a pedir que me reciba el Directorio cuando se reúna después de la Semana de Turismo”, dice López a El País en un diálogo breve, pues desde el partido al que todavía pertenece le pidieron que disminuyera sus apariciones públicas y bajara el perfil mediático que tomó su figura desde que alzó su mano en la Junta canaria el martes sobre las 19.30.



López sigue aferrado al principio ético de que votó convencido de que hará un bien para los vecinos al permitir la construcción y mejoras de plazas, y rechaza que lo acusen de haberse prestado a una “compra de votos”.



Así lo afirmaron, por poner dos ejemplos, el senador Sebastián Da Silva, que declaró a la prensa que hubo una “compra de votos evidente” por parte del intendente Orsi, y el diputado Alfonso Lereté, que consideró que la decisión de López tiene un componente de “convencimiento” personal por “factores vinculados con lo económico y laboral”.



Por eso López pide que una vez pasado el tiempo, y que pueda comprobarse que no se favoreció con su decisión -“cuando vean que sigo viviendo en una casita de chapa y que no me dieron un cargo”-, le vayan a pedir disculpas.

Pero mientras tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Por lo pronto, esperar a poder dar sus explicaciones al partido cuando sea recibido en la Casa de los Lamas, por lo que ahora se declara políticamente blanco independiente. “Yo soy blanco independiente y cuando el partido me eche seré un edil independiente. Esto ponelo con todas las letras”, dice todavía parado al frente de su vivienda, en el barrio Villamonte de La Paz.



En el comando de los nacionalistas guardan todavía los intercambios de mensajes que tuvo López con Iturralde en la tarde del miércoles, en los que el edil manifestó su clara intención de renunciar al partido.



Pero lo cierto es que en los hechos no lo llegó a hacerlo porque jamás envió una carta de renuncia firmada, tal como le pidió que hiciera el presidente del Directorio.



Sobre este tema estuvieron conversando los directores blancos en una reunión informal que mantuvieron por Zoom en la tarde de ayer. Lo que allí se decidió es que cuando vuelva a sesionar el órgano de conducción partidaria, lo cual que será luego de Turismo, volverán a tratar este tema, señalaron a El País fuentes partidarias.

La "leyenda" del barrio

Lo que destacan todos los que conocen a López es la vida sacrificada que lleva adelante y que sostiene con trabajo: tiene un pequeño y modesto taller mecánico que funciona en su propia casa y en donde arregla autos con los conocimientos que adquirió durante los 22 años que estuvo en la Armada (1979-2001). Pero también -sobre todo vecinos- mencionan su disposición al diálogo con la comunidad y a ayudar en lo que esté a su alcance.



“Acá es una leyenda”, dice Raquel Moreira, vecina de López desde hace más de 20 años. “Siempre ha estado en la vuelta, sobre todo de los chiquilines, y atento a si precisan algo, pero no por ser político. ‘¿Qué hace la banda?’, les suele preguntar y enseguida los pone en vereda”, dice Moreira, cuyo amor por el Frente Amplio en ningún momento afectó su relación con López, sino al contrario: “Cuando vi que decían que lo habían echado, me quería morir”, cuenta.



Entre los políticos, está dicho, no tiene la mejor fama, por lo menos desde que al inicio de esta semana comenzó a correr el rumor de que haría lo que luego hizo. No obstante, hay quienes siguen valorando su calidad humana. Es el caso de su aún compañero de bancada, Fabián Colombo. “Yo lo respeto. Siempre fue un tipo franco que va de frente”; dice este edil, que incluso pone un ejemplo: “En una discusión interna que tuvimos en el partido y en la que yo pensaba diferente a mis compañeros, fue el único que levantó el teléfono para preguntarme por qué pensaba así”.

Claro que la otra palabra que se escucha al preguntar por López es “sorpresa” por el voto que dio a la gestión de Orsi, pese a las presiones que recibió del líder de Alianza Nacional en Canelones, Richard Charamelo, y a la preocupación que directamente había en la Torre Ejecutiva.



Fue algo que no anunció ni siquiera a su suplente, Carlos Martínez, que se enteró al mismo tiempo que se hizo público el hecho. “Entre nosotros siempre había respetado los acuerdos. No sé si lo hizo por convicción o por algo que desconocemos”, dice aún molesto con lo sucedido y sin saber si lo que tiene que hacer es renunciar o qué.



Sobre su relacionamiento con el edil de la discordia y el trabajo que hacía hasta ahora López en la Junta, Martínez responde que en realidad el titular de la banca no solía participar de las sesiones.



“Es una persona de pocas palabras, que no tiene facilidad para expresarse en un organismo como este; entonces dejaba que entraran sus suplentes”, dice Martínez, que concluye: “Cuando había 15 minutos para hablar, siempre designaba a otro compañeros porque no tenía tema para desarrollar”.

El diálogo con su hijo minutos antes de votar el fideicomiso



Quienes rodearon a Juan López en las horas previas a a tratar y votar el fideicomiso por US$ 44 millones que pidió el intendente Yamandú Orsi aseguran que el edil mencionaba que la decisión la tomaba en nombre de sus hijos.



Carlos Martínez, el edil suplente de López, tiene muy presente una escena de la que fue testigo directo. Fue en la puerta de la Junta Departamental de Montevideo minutos antes de que sesionara el órgano deliberativo para tratar este asunto. Faltaban minutos para la sesión, cuando el dirigente Richard Charamelo -junto con otros que lo acompañaron hasta el lugar- se apareció en el edificio y le pidió que buscara a López para tener una última charla para tratar de convencerlo de que no votara.



Martínez contó que en un principio López se negó a ir a hablar con Charamelo, pero que aceptó ante su insistencia. En la calle, como se sabe, López no se dejó convencer.

De acuerdo al relato del edil suplente, Martínez tenía en su mano un celular con el que estaba en constante comunicación con su hijo varón, que le pedía que por favor votara el proyecto y diera así los 21 votos al Frente Amplio.



“Y él le decía: ‘Sí, voy a votar, voy a votar’”, recordó Martínez, que también dice que tuvo otro intercambio con López en el que este le manifestó: “Carlos, no puedo más. Estoy muy presionado, mis hijos me están llamando”.



En diálogo con El País, López aseguró que cuando citaba a los hijos lo hacía en “sentido figurado”, y que lo que quería expresar era que él intentaba obrar de tal manera de “poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo”.



“Ahora ellos me dicen que están orgullosos de mí, y eso me hincha el pelo”, dijo López, que entiende que “estas cosas son las que motivan a seguir para adelante”. Esto, dijo por último, pese a no estar pasando “por el mejor momento”.