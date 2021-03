Vicepresidente del FA tras declaraciones de Lacalle Pou: "El gobierno no reacciona"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Carlos Mahía, vicepresidente del Frente Amplio, hizo referencia a las declaraciones que realizó el presidente Luis Lacalle Pou este lunes, luego de vacunarse contra el coronavirus en el Hospital Maciel. "El gobierno no reacciona", opinó.

"El presidente salió en conferencia de prensa y no hay nada nuevo", indicó Mahía a través de su cuenta de Twitter y realizó un punteo respecto a los temas tocados por el presidente en rueda de prensa.

"1) Habló de la responsabilidad de la gente, no la propia, 2) no respalda la recomendación de reducir la movilidad de la academia ni los médicos, 3) rechaza el diálogo con el Frente Amplio. El gobierno no reacciona", expresó.

Este lunes el presidente reiteró que el gobierno no está dispuesto a seguir un camino que lleve a la cuarentena obligatoria. "El gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria", expresó.

Por otra parte, Lacalle Pou sostuvo que actualmente Uruguay vive un momento "complicado" en cuanto a la situación sanitaria, porque está "presionando sobre la última barrera que son los CTI". Ayer la ocupación de camas de CTI para COVID-19 entró en zona roja.

En ese sentido indicó que los contagios se dan donde los protocolos no se respetan y aseguró que "todos los uruguayos saben qué se puede hacer y qué no".