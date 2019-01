"Un solo Uruguay" ve todo "peor" que hace un año

En el local de la Sociedad Rural de Durazno, en Santa Bernardina, donde el 23 de enero pasado un acto multitudinario reclamó soluciones para el campo, hoy una "asamblea abierta" definirá las grandes líneas de las propuestas que se harán cuando en el mismo lugar habrá otra concentración exactamente un año después. Pero ya está claro que la premisa será que la situación se ha deteriorado desde entonces. La reunión comenzará en la mañana y se extenderá hasta bien entrada la tarde.

Guillermo Franchi, de "Un solo Uruguay", dijo a El País que las propuestas que se harán no apuntan a pedir rentabilidad "porque eso depende de cada empresa" sino a reclamar competitividad en el entendido de que siguen cerrando empresas agropecuarias. Como ejemplo mencionó que en el último lustro la extensión necesaria en un predio ganadero para cubrir una canasta mínima de ingresos pasó de 269 hectáreas a 486. "Sin duda, estamos peor que el año pasado porque, además, 33.000 empresas ganaderas tienen menos de 500 hectáreas. El 85% de las empresas ganaderas no cubren la canasta", aseguró.

"No es un acto para juntar votos. No nos favorece si van 150.000 personas ni nos perjudicamos si van 5.000. Lo importante es el mensaje", señaló Franchi. Seguramente en el mensaje se hará referencia a la situación de la seguridad, con especial énfasis en los copamientos de establecimientos y en el abigeato y a cuestionar porqué las condiciones que se darán a UPM no se extienden al conjunto del sector productivo. "El problema no es con UPM sino con el contrato que se firmó con ella", dijo Franchi.

También se enfatizará en la muy complicada situación del sector arrocero y de la lechería.

El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, dijo a El País que "buscamos no solo sensibilizar a los que están en el gobierno, sino también el compromiso de los que hoy están pujando por la carrera electoral". "Vemos que no sólo en el Frente Amplio, sino en todos los partidos, hay candidatos que dicen que el modelo está agotado. Veremos donde está la coincidencia con los intereses de los sectores productivos", agregó el cultivador.