Uruguay hace gestiones ante OPS para donar su cupo en mecanismo Covax

El gobierno resolvió que no se utilizará el remanente de vacunas anticovid que le corresponden a Uruguay de la reserva con el mecanismo Covax, por lo cual inició gestiones ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para donar su cupo, informó Radio Universal y confirmaron fuentes de Presidencia a El País.

De esta manera, el país habrá recibido poco menos de 100.000 dosis de un total de 1.5 millones que reservó en un comienzo mediante el pago de US$ 2.5 millones. Entre abril y mayo, llegaron a Uruguay 98.400 dosis anticovid de AstraZeneca, cuya aplicación se destinó a mayores de 60 años.

"Tuvimos 100.000 vacunas y en realidad no eran las que Uruguay demandaba", había declarado el 10 de agosto el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en referencia a esas dosis de AstraZeneca. "Después no llegaron más. En principio, la oferta era por el 25% de la población", lamentó el jerarca.



"Llegó una comunicación de ofrecer una nueva dosis de una vacuna de virus inactivado que Uruguay no está usando, con un laboratorio que no está usando, que Uruguay no va a usar en este mecanismo porque ya tenemos previsto usar dos plataformas y dos laboratorios", agregó Delgado en ese momento.



Según pudo saber El País, esas vacunas que ofreció Covax eran del laboratorio chino Sinopharm, que no está en uso en Uruguay.



La complicación en el acceso a vacunas por medio de Covax ya había generado críticas de parte del secretario de Presidencia, quien en abril afirmó que el mecanismo "no estuvo a la altura de las circunstancias y del momento" y se "fue quedando para atrás lamentablemente".



Uruguay donó a Paraguay el 18 de junio 12.000 dosis de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca.