Covax ofreció enviar vacuna que Uruguay no está usando y gobierno pidió que se cambie, dijo Delgado

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, señaló este martes de noche en rueda de prensa que el gobierno planteó que si el mecanismo Covax "va a seguir remitiendo algunas vacunas al Uruguay que sea de ARN mensajero, como pedimos formalmente". Las dosis de Pfizer que Uruguay brinda son de ARN mensajero.

"En estos días llegó una comunicación de ofrecer una nueva dosis de una vacuna de virus inactivado que Uruguay no está usando, con un laboratorio que no está usando, que Uruguay no va a usar en este mecanismo porque ya tenemos previsto usar dos plataformas y dos laboratorios", manifestó el jerarca sin brindar más detalles de las dosis ofrecidas.

Delgado se mostró crítico con el mecanismo Covax, una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca ayudar a la inmunización de países de menos recursos. "No funcionó, o por lo menos generó una expectativa que no estuvo a la altura de las circunstancias".



"Tuvimos 100.000 vacunas y en realidad no eran las que Uruguay demandaba", dijo el jerarca sobre las 100.000 dosis de AstraZeneca. "Después no llegaron más. En principio, la oferta era por el 25% de la población", lamentó.

Consultado sobre si existen chances de cancelar el acuerdo entre Estado y la OMS, Delgado dijo que se firmó "una especie de contrato de adhesión no vinculante".



"Uruguay pagó un adelanto pero en realidad recibió 100.000 vacunas de forma muy lenta, muy poco planificada en cuanto a los tiempos y plazos, y nosotros preferimos en esto seguir con el camino que venimos haciendo", indicó el secretario de Presidencia.