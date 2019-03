Uruguay evalúa integrar nuevo bloque que sustituye la Unasur

Si bien el presidente Tabaré Vázquez no estará presente este viernes en una cumbre de presidentes que tendrá lugar en Santiago de Chile para comenzar a delinear el nuevo foro regional Prosur, con el que se busca sustituir a la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), el gobierno no descarta aún su participación en el nuevo organismo.

Fuentes políticas del Frente Amplio informaron a El País que el gobierno analiza por estas horas integrar el foro, siempre que no se convierta en un "club ideológico" como ocurrió con la Unasur.

El organismo que se creó en 2008 a instancias del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es integrado hoy por Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela, dado que Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay suspendieron en 2018 sus actividades ante la falta de consenso para nombrar un secretario general. La semana pasada Ecuador se retiró del organismo que tiene su sede en las afueras de Quito.

En el gobierno creen que el nuevo foro podría tener buen resultado si no se arma en "torno a un club ideológico" y sí en base a un "esquema de integración". Pero mientras el gobierno resuelve integrar o no el futuro organismo, el presidente Tabaré Vázquez ya declinó la invitación de su par chileno Sebastián Piñera de participar este viernes de una cumbre para comenzar a sentar las bases del mismo, informó El Observador.

Según supo El País, una comitiva de la Cancillería de Chile viajó el viernes a Uruguay y mantuvo una reunión con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo era, entre otras cosas, conocer los argumentos de Vázquez para no concurrir a la cumbre de presidentes.

Una fuente política informó a El País que el ministro Rodolfo Nin Novoa determinó que el subsecretario Ariel Bergamino viaje esta semana a una reunión preparatoria de la cumbre a la que no se descarta concurran representantes uruguayos. El nuevo foro estará integrado por todos los países sudamericanos, menos Venezuela. Según informaron a El País, Bolivia aún no tiene definido integrarlo.

Repercusiones.

El diputado del Frente Amplio Roberto Chiazzaro escribió ayer este mensaje en su cuenta de Twitter: "Uruguay no concurrirá a la reunión de presidentes que se llevará a cabo en Chile para dar nacimiento al Prosur (Pronorte en realidad) en sustitución de la Unasur. La presencia de (Juan) Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela ha de ser el motivo de la no concurrencia de Tabaré".

Por su parte, el precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Juan Sartori, celebró la iniciativa del presidente Piñera y del de Colombia, Iván Duque. En la misma red social escribió: "Uruguay tiene que seguir siendo parte de los mejores esfuerzos de integración para lograr el progreso y desarrollo de América Latina. Celebro la iniciativa de los presidentes Duque y Piñera para lanzar Prosur".

Para el viernes está confirmada la visita de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenín Moreno; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Perú, Martín Vizcarra; y el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se adjudicó las competencias del Ejecutivo de ese país. Sin embargo, fuentes políticas dijeron a El País que en esta oportunidad Guaidó no estará presente en la reunión.

En febrero, en el marco de su visita a Uruguay, el presidente de Argentina, Mauricio Macri extendió a Vázquez la invitación a la cumbre del viernes. El encuentro que tuvo lugar en el Parque Nacional Aarón de Anchorena fue con "agenda abierta", según informó el sitio web de la Presidencia de la República. Allí también se abordó la actual situación de crisis humanitaria que se vive en Venezuela.

Para Piñera, la Unasur fracasó por ideologismo

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, indicó este sábado que la Unasur, fracasó por "exceso de ideologismo y burocracia". El mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales para enfatizar que "hace más de 5 años que los presidentes de América del Sur no nos reunimos. Unasur fracasó por exceso de ideologismo y burocracia", recalcó. Piñera salió así al paso para referirse a las críticas dirigidas a la primera reunión que sostendrá en Chile, el próximo viernes, el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina Prosur. Los reproches fueron destacados, a través de una declaración pública, por el Foro Permanente de Política Exterior, que conforman 26 personalidades de la centroizquierda chilena. "Prosur es una proposición inconsulta, sin trabajo preparatorio y hecha de un día para otro. Es una simple ocurrencia. Sus efectos serán negativos, no solo por la improvisación sino porque representan un ejemplo más de una mala práctica latinoamericana", expresaron a través de un comunicado. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, dijo que "nosotros no improvisamos en política exterior, y recomendaría leer los documentos".