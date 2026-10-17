Un grupo de egresados y docentes de la Udelar señala su preocupación por la exhibición de "La Gran Palestina"

Un grupo denominado Profesionales Universitarios contra el Antisemitismo y la Discriminación difundió una carta abierta en la que expresa su preocupación por la anunciada proyección el próximo lunes de la película “La Gran Palestina” del director mexicano Rafael Rangel en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar). La película iba a ser proyectada en agosto pasado en la Facultad de Información y Comunicación de la universidad estatal pero el evento fue cancelado tras suscitar críticas de la oposición. De todas formas, fue proyectada luego en la regional Norte de la universidad, en Salto.

La carta a la que accedió El País y fechada este viernes señala que “la libertad de expresión y la discusión plural constituyen valores esenciales de la Universidad”. “Precisamente por ello, consideramos que la exhibición de esta película dentro de una facultad, organizada con la participación de una unidad académica, requiere una contextualización clara y transparente acerca de sus características, su enfoque y las condiciones en que fue realizada”, agrega.

“La Gran Palestina no es un documental periodístico construido desde una perspectiva plural o independiente. Su propio director, Rafael Rangel, la define como un documental-ensayo y una obra de 'cine vivencial', concebida explícitamente desde la perspectiva palestina. La película fue realizada con materiales obtenidos dentro de Gaza y con la colaboración de doce fotógrafos palestinos. El director reconoció públicamente que dos de ellos pertenecían a Hamás y autorizó inicialmente un afiche que indicaba que la obra había sido realizada 'en colaboración con Hamás', expresión que posteriormente fue modificada por “en colaboración con combatientes de Hamás”, sostiene el comunicado.

“La película aborda el sufrimiento palestino y las acciones de Israel durante un período comprendido entre enero y marzo de 2025. Su enfoque testimonial, centrado en la perspectiva palestina, no ofrece una reconstrucción integral o equilibrada de los acontecimientos. Por ello, su exhibición en un ámbito universitario requiere (de) una contextualización que incluya la perspectiva de las víctimas israelíes, el ataque terrorista del 7 de octubre, el secuestro de rehenes, la violencia sexual documentada y un análisis crítico del papel de Hamás en el conflicto y en la sociedad gazatí. El sufrimiento de la población civil palestina debe ser conocido y discutido. Ese reconocimiento no autoriza a omitir la naturaleza de Hamás, la masacre del 7 de octubre ni la utilización política de materiales producidos o facilitados por personas vinculadas a esa organización”, apunta.

“La responsabilidad institucional es directa: la exhibición se realiza dentro de la Facultad de Psicología, con participación del Instituto de Psicología Social en su organización, y será seguida de un foro en el que participarán el embajador de Palestina y el decano de la Facultad. La presencia del decano compromete a la institución y exige explicar qué garantías concretas habrá para confrontar la narrativa de la película, examinar sus fuentes y escuchar perspectivas discrepantes. Anunciar un foro no basta para convertir una actividad política en un debate académico”, plantea.

La web de la Facultad de Psicología señala que luego de la exhibición se realizará un foro de discusión en el que participarán Ahmad Salem Ahmad Al-Sweis, embajador de la Autoridad Nacional Palestina en Uruguay, Enrico Irrazábal, decano de la Facultad de Psicología y Agustín Cano, secretario técnico del Rectorado de la Udelar, entre otras personas.

La carta en la que se marca preocupación por la exhibición de la obra está fimada por Teresa Gnazzo, exdecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Yael Filipiak, docente de la Facultad de Veterinaria, el economista Óscar Zwaig, el psicólogo Iván Esquenazi, el politólogo Carlos Mazal y la doctora en química Brenda Mester.

Los firmantes preguntan qué objetivos académicos y aportes a la psicología fundamentan la actividad, si se conocía la participación declarada de integrantes de Hamás en su realización (y por qué no la información no figura en la convocatoria), qué medidas garantizarán la inclusión de la perspectiva de las víctimas los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y cómo se fundamenta la compatibilidad de esta actividad con la prohibición constitucional del proselitismo en los establecimientos educativos.

El grupo de profesionales había difundido en setiembre otra carta firmada por 375 personas (egresados, estudiantes y docentes) en la que señalaba que “una universidad pública debe ser un espacio de pensamiento crítico, libertad académica, pluralidad y convivencia, especialmente cuando aborda conflictos tan complejos como el de Israel y Palestina”. Había cuestionado la realización de un curso llamado “Palestina e Israel, Nakba, conflicto y genocidio. Visiones desde la Udelar”, que se está realizando en la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República los viernes entre las 19 y las 21 horas y cuyo docente responsable es Diego Hernández Nilson.

Filipiak dijo a El País que los integrantes de esta agrupación que empezó como un grupo de WhatsApp, entienden que la Udelar se aproxima al conflicto palestino-israelí “siempre con una mirada que no admite cuestionamiento” y que el curso mencionado es un ejemplo de este enfoque “absolutamente sesgado”. El grupo se reunió con el rector de la Udelar, Héctor Cancela, a quien le transmitió sus inquietudes y que escuchó a sus integrantes pero luego de esto, según Filipiak, nada cambió. El movimiento aboga por la convivencia, aseguró. “Criticar las políticas de Israel, cuestionar una operación militar o reclamar por los derechos de los palestinos no es antisemitismo. Pero el problema cambia cuando Israel es presentado mediante categorías absolutas de maldad, cuando se le aplican estándares que no se aplican a otros actores, o cuando se niega al pueblo judío un derecho a la autodeterminación que se reconoce a otros pueblos”, sostuvo.

Zwaig entiende que la universidad estatal no debería realizar actividades de tipo político ni exhibir en sus edificios banderas palestinas. “ Y si exhibiera de Israel, yo iría a retirarlas”, señaló. “Nuestra postura no es defender al Estado de Israel. Soy pro Udelar. Mi hijo va ahí y la única bandera que debería estar ahí es el pabellón nacional. El conflicto árabe – israelí es un conflicto externo que no debería exacerbar la interna de Uruguay y menos de la Udelar”, opinó.

Por su parte, Carlos Mazal, un politólogo que fue director para América Latina de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual de la ONU, comentó a El País que lo que pretenden "es mejorar la convivencia entre uruguayos". "Lo que a mí preocupa es Uruguay” , dijo. “Tenemos un objetivo que es que esto se calme; el foco de esto es la Udelar; esto no puede seguir así”, remarcó. Y, a su juicio, las autoridades de la Udelar “no hacen ningún esfuerzo, no sé si porque tienen miedo de que les pase algo”.

Ricardo Barboza, un capitán de navío retirado que se desempeñó en misiones de paz en Camboya, Haití y la República Democrática del Congo, y que enseña Teoría de las Relaciones Internacionales en la carrera de Relaciones Internacionales de la Udelar explicó a El País que se integró al grupo porque entiende que la Universidad de la República tiene que velar por el espíritu crítico y cumplir las normas y no utilizar recursos del Estado para hacer proselitismo.