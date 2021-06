Trostchansky habló de "muertes evitables" y Da Silva respondió: "Es un manijero berreta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, salió al cruce del ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchasnky, quien aseguró que "hay muertes evitables producto de no tomar medidas recomendadas". "Es un sinvergüenza", aseguró al respecto el legislador y agregó: "Da manija para tratar de hacer un caldo de cultivo para desestabilizar al gobierno".

"Ojalá no se cruce conmigo. Lo descubrieron a Trostchansky, pero vaya si habrá en Zoom esos grupitos dando manija, tratando de tirar las muertes a un gobierno que no ha parado hacer otra cosa que cuidar a la gente", expresó en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).



Da Silva hizo referencia a una reunión virtual en la que participó el ex jerarca, difundida por el periodista Leonardo Sarro, y donde reiteró la idea de responsabilizar al gobierno por los fallecimientos a causa de coronavirus. Su actitud, indicó el senador, no fue "de buen uruguayo".

"tenemos que hacer responsable al Gobierno de las muertes... y poner a Uruguay en los ámbitos internacionales de condena a lo que este Gobierno está haciendo" dijo el ex pte Sindicato Médico Julio Trostchansky. pic.twitter.com/41K1W42u2m — LEO SARRO PRESS (@leosarro) June 7, 2021

"Muertes evitables hay. Ayer ocurrió la muerte muy evitable, lamentablemente, de una enfermera en Artigas que no se quiso vacunar. En Melo también pasó una muerte evitable. Las muertes evitables por supuesto que las hay a lo largo y ancho de cualquier acto médico. Lo que no se puede hacer es un uso político en el medio de esta batalla", consideró.



El senador aseguró, además, que en la misma línea se han pronunciado los actores políticos de la coalición de izquierda. "No es la primera vez que el Frente Amplio hace carne de aquello que cuando peor es mejor", dijo.



"Lo vimos a Trostchansky -que es una referencia médica lamentablemente, que no representa a ninguno de los médicos del CTI que están dando pelea con el covicho-, es un manijero berreta (...) Da manija para tratar de hacer un caldo de cultivo para desestabilizar al gobierno", expresó.



Quien también se pronunció en contra de los dichos del ex presidente del SMU fue el edil Diego Rodríguez, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: "'Hay que hacer responsable al gobierno de las muertes'. Este es el mensaje de Julio Trostchansky, mandadero del FA que la historia lo juzgará", dijo.



"Aportar, ayudar y hacer honor a la profesión de médico, brilla por su ausencia. Sinvergüenza y manijero", agregó.