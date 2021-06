"Triste realidad", "una lástima" y "parece no entender": reacciones tras dichos de Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dirigentes políticos de la oposición se pronunciaron durante y después de la entrevista en la que participó el presidente Luis Lacalle Pou con Subrayado (Canal 10) en la noche de ayer martes. El mandatario se pronunció respecto a diversos temas, entre ellos la situación sanitaria del país y su reafirmación a no aumentar las medidas de restricción de la movilidad.



El senador frenteamplista Alejandro Sánchez comparó lo dicho por el presidente durante la entrevista con los datos del informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



"Terminó la entrevista del presidente. Intentó convencer a los uruguayos de que vamos bien, que tiene una estrategia exitosa. A los dos minutos nos informa el Sinae la triste realidad", expresó el legislador.

Termino la entrevista del Presidente. Intento convencer a los uruguayos de que vamos bien, que tiene una estrategia exitosa. A los dos minutos nos informa el Sinae la triste realidad 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/B6PBbwyPOB — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) June 2, 2021

El también senador frenteamplista Oscar Andrade decidió retuitear lo dicho por la epidemióloga y presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, Jacqueline Ponzo.



En su tuit Ponzo destacó la frase "no creo que funcione el lockdown" expresada por Lacalle Pou y dijo: "No es una cuestión de fe; es evidencia científica y epidemiológica. 68 vidas perdidas hoy; 1.660 vidas perdidas en mayo; 1.624 vidas perdidas en abril; 4.163 vidas perdidas en 2021", detalló.



"Ni vacuna ni CTI alcanzan para detener tanta muerte. La vida es un derecho humano, señor presidente", agregó.



No es una cuestión de fe; es evidencia científica y epidemiológica.

68 vidas perdidas hoy

1660 vidas perdidas en mayo

1624 vidas perdidas en abril

4163 vidas perdidas en 2021

Ni vacuna ni CTI alcanzan para detener tanta muerte.

LA VIDA ES UN DERECHO HUMANO, Sr. Presidente pic.twitter.com/xq3G2RLY8D — Jacqueline Ponzo (@jaqueponzo) June 2, 2021

Por su parte, el diputado por el MPP Sebastián "Tati" Sabini reaccionó a varios de los temas que fueron abordados por el presidente durante la entrevista.



"El presidente no puede decir que aumentaron un 50% el presupuesto del MIDES cuando esas prestaciones ya las pagaba el BPS y simplemente se pasaron de un lado para el otro, hay 100.000 personas que ingresaron en la pobreza!!", indicó.



"El presidente Lacalle Pou no puede dar una respuesta sin hacer referencia hacia el Frente Amplio, así no se construye nada en momentos de crisis nacional. Optaron hace rato por el enfrentamiento. Una lástima", agregó.

El presidente no puede decir que aumentaron un 50% el presupuesto del MIDES cuando esas prestaciones ya las pagaba el BPS y simplemente se pasaron de un lado para el otro, hay 100.000 personas que ingresaron en la pobreza!! — Tati Sabini (@tatisabini) June 1, 2021

El Presidente Lacalle Pou no puede dar una respuesta sin hacer referencia hacia el @Frente_Amplio, así no se construye nada en momentos de crisis nacional. Optaron hace rato por el enfrentamiento. Una lástima. — Tati Sabini (@tatisabini) June 1, 2021

La ex senadora y diputada Ivonne Passada, pidió: "Presidente gobierne para los 100.000 que no tienen trabajo y los 60 que mueren a diario".



"Ya veo que mañana la reunión con los legisladores será un saludo a la bandera, ya dijo todo en Subrayado. La alta política y el diálogo serio sigue siendo una ausencia de esta Presidencia", indicó en referencia a la reunión que Lacalle Pou mantendrá esta tarde con la comisión parlamentaria del seguimiento de la pandemia.

Presidente gobierne para los 100.000 que no tienen trabajo y los 60 que mueren a diario. Ya veo que mañana la reunión con los legisladores será un saludo a la bandera, ya dijo todo en @Subrayado. La alta política y el diálogo serio sigue siendo una ausencia de esta Presidencia. pic.twitter.com/OkTDOKITU6 — Ivonne Passada (@ipassada) June 1, 2021

"Tenemos un presidente que se enorgullece de ahorrar en plena pandemia.

Pudo ahorrar, y dice que no hay recursos para apoyar a los que la están pasando mal", dijo por su parte la senadora y ex ministra de Turismo Liliam Kechichian.



En la misma línea, agregó: "Parece no entender lo que es bajar la movilidad, y habla de algo que ya nadie propone ahora la cuarentena obligatoria".



Parece no entender lo que es bajar la movilidad, y habla de algo que ya nadie propone ahora la cuarentena obligatoria (+) — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) June 2, 2021

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, hizo referencia a los recursos para soportar una reducción de la movilidad en caso de decretarla y dijo que pueden ayudar "quienes la están levantando con pala en pandemia"



"Los recursos para reducir movilidad por un mes y compensar todo el ingreso de los afectados están. Pueden aportarlos quienes la están levantando con pala en pandemia. El presidente podría tomar decisiones al respecto, intentando evitar más muertes. ¿No ve ahí un dilema ético?", cuestionó.