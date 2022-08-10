Trabajadores de Punta Shopping cobrarán la mitad de su sueldo por 6 meses, según decreto

SUBSIDIO

El Ministerio de Trabajo elaboró el documento ante el incendio en Maldonado, que dejó a casi 200 locales afectados.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social compartió este miércoles un decreto -que aún no cuenta con la firma del presidente Luis Lacalle Pou-, que establece que los trabajadores de los casi 200 locales afectados por el incendio en Punta Shopping podrán cobrar el 50% de su salario durante seis meses en un régimen especial de subsidio por desempleo.

Esta prestación se establece para los trabajadores con remuneración fija o variable, y es equivalente al 50% del promedio mensual de las remuneraciones nominales percibidas en los seis meses previos al 5 de agosto del 2022 o el período que corresponde si es más corto.

Para los trabajadores con remuneración por día o por hora, la prestación será el equivalente a doce jornales mensuales, sostiene el decreto.

El ministerio de Trabajo indicó que para que los trabajadores puedan ampararse en el régimen, las empresas afectadas se deberán comunicar con la Dirección Nacional de Seguridad Social para proporcionar datos necesarios.

"Vencido el plazo referido, las solicitudes deberán presentarse al Banco de Previsión Social, o ante la Caja de jubilaciones y Pensiones Bancarias”, añade.



El Ministerio de Trabajo y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) se habían reunido este lunes para dialogar sobre las medidas a tomar tras el incendio. Fabio Riverón, presidente de Fuecys, habló con El País tras la reunión, de la que habían salido conformes ya que se había puesto en marcha un plan rápido de acción.