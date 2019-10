Todo lo que tenés que saber antes de las elecciones del domingo 27 de octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

ELECCIONES 2019 ¿Qué votamos en estas elecciones?

Además de presidente y vicepresidente, también se determinan los 30 senadores y 99 diputados que componen la Asamblea General de Uruguay, y también los cinco miembros de cada una de las 19 juntas electorales.



Estos cargos se deciden por el sistema de representación proporcional integral, es decir la cantidad de cargos otorgados a cada lema y sublema dentro de cada partido se dan de forma proporcional a la votación total.



Para estas elecciones son once partidos los que participarán de los comicios.



Para que presidente y vicepresidente queden designados el 27 de octubre, una de las fórmulas debe conseguir mayoría absoluta de los votos emitidos, incluyendo en blanco y anulados.

De lo contrario se realizará un balotaje el 24 de noviembre entre las dos fórmulas más votadas.



A continuación, los candidatos que buscan suceder al presidente de la República, Tabaré Vázquez, a partir del 1° de marzo de 2020.

Daniel Martínez (Frente Amplio)

Luis Lacalle Pou (Partido Nacional)

Ernesto Talvi (Partido Colorado)

Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto)

Edgardo Novick (Partido de la Gente)

Pablo Mieres (Partido Independiente)

Gustavo Salle (Partido Verde Animalista)

César Vega (PERI)

Daniel Goldman (Partido Digital)

Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores)

elecciones 2019 ¿Dónde voto?

Podrán sufragar todas las personas inscriptas. La Corte Electoral publicó de forma online los planes circuitales correspondientes a cada uno de los departamentos. Para saber quiénes están habilitados para votar se deben ingresar la serie y el número de la credencial para poder efectuar la búsqueda.

ELECCIONES 2019 Voto obligatorio

El voto es obligatorio en Uruguay. Podrán sufragar todas las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional, habilitadas para votar, que tengan 18 años de edad o los cumplan a la fecha de las elecciones nacionales, 27 de octubre de 2019.



Cada persona deberá presentarse ante su circuito correspondiente con la Credencial Cívica.



En caso de no tenerla consigo, deberá pronunciar ante la mesa el número y serie de su Credencial.



En cada circuito se instalará una Comisión Receptora de Votos, con tres integrantes: presidente, secretario y vocal.

Hay 7.122 circuitos (6.314 urbanos y 808 rurales) para 2.699.847 ciudadanos habilitados. Para esta elección hay 998 hojas registradas en la Corte Electoral, casi el doble que en 2014.



El horario de votación es de 8:00 a 19:30 horas. Quienes se encuentren en el circuito correspondiente sobre el horario de cierre y aún no hayan votado, tendrán una hora de prórroga.

elecciones 2019 ¿Qué sucede si no se vota?

Quienes no asistan a votar podrán ampararse en la Ley N° 16.017 - Capítulo II que permite pagar una multa.



La misma tiene un costo de 1 UR ($ 1.195). En el caso de los funcionarios públicos, tendrán que pagar 2 UR.



Solo se puede justificar no votar en casos de enfermedad comprobada por un especialista, ausencia del país o imposibilidad de concurrir por razones de fuerza mayor.



Quienes tengan que recurrir a este mecanismo, podrán hacerlo recién a partir del 29 de octubre.



No hay una limitante de edad que justifique la posibilidad de no concurrir a votar.

elecciones 2019 Plebiscito Vivir sin Miedo

Junto a la elección nacional se celebrará también el plebiscito denominado “Vivir sin miedo”, que impulsa el nacionalista Jorge Larrañaga.

Esta iniciativa pretende reformar la Constitución estableciendo medidas en materia de seguridad.



Para que la misma tenga efecto, también deberá conseguir mayoría absoluta.



Quienes estén a favor, deberán introducir la papeleta del “Sí” en el sobre de votación.



Quienes estén en contra, simplemente no pondrán nada.



La Corte Electoral anunció que frente a denuncias recibidas de papeletas que circulan con fecha de 2014 en lugar de 2019, se descartará que sea un elemento apócrifo por lo que si bien ese voto no valdrá para el plebiscito, no se anulará el sufragio correspondiente al presidente.