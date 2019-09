Talvi promete a empresarios reducir conflictos sindicales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como parte de su vuelta a la campaña electoral, y en medio de la salida de un técnico que asesoraba al Partido Colorado en materia de seguridad pública, el candidato Ernesto Talvi endureció ayer el tono de su discurso al referirse a la inseguridad, al mismo tiempo que denunció una campaña de “enchastre” del Frente Amplio y se comprometió a reducir la conflictividad sindical ante más de 500 personas, muchas de ellas empresarios y políticos.

Talvi participó ayer del ciclo de almuerzos con los presidenciables de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el Hotel Radisson tras su vuelta a la campaña, luego de un “pinzamiento” en las cervicales que lo alejó durante dos semanas y media de la actividad pública electoral. Lo hizo acompañado por el expresidente Julio María Sanguinetti y el candidato a vice Robert Silva, quienes integraron una mesa sobre el estrado. Debajo, ubicados en una primera fila de mesas, la viuda del expresidente Jorge Batlle, Mercedes Menafra, ovacionó junto a los diputados colorados Ope Pasquet y Valentina Rapela cada una de las propuestas que el candidato exponía.



Pero quienes tampoco se perdieron su discurso fueron los presidentes de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, y el de Comercio, Julio César Lestido, quienes, desde la segunda mesa escucharon atentamente al economista.



Talvi les transmitió tranquilidad a los empresarios al anunciar que reducirá la conflictividad sindical a partir de la creación de “mecanismos de prevención de conflictos en la ley de negociación colectiva” y también en acuerdos sectoriales que no los contengan. En este sentido, remarcó que en caso de acceder al gobierno, va a mantener los Consejos de Salarios, dado que “no se inventaron en el 2005” durante el primer gobierno del Frente Amplio. “Cumplirán los cometidos para los que fueron creados, fijar salarios mínimos por categoría y subcategoría”, señaló.



El discurso del candidato colorado fue destacado por varios de los empresarios que turno a turno saludaron al presidenciable tras la exposición. “Estuvo muy bueno”, dijo a El País Lestido, quien destacó al economista por ser “un hombre muy capaz y profundo”. El empresario señaló que le “duele” cuando desde el oficialismo y el Pit-Cnt cuestionan posibles vínculos entre los programas de los partidos de la oposición y los planteos que se proponen desde las cámaras: “No hacemos política partidaria”, apuntó.



Seguridad.

Talvi también colocó a la seguridad como foco de su discurso al señalar que quiere una “policía bien entrenada, bien equipada y bien remunerada para que trabaje con dignidad y efectividad”. En este sentido, y en medio del pase al Partido Nacional del exasesor en materia de seguridad, el colorado Guillermo Maciel, Talvi endureció ayer su discurso.



“Si vos traficás en armas, si vos traficás en drogas, si vos traficás con la vida humana, matando por encargo, si vos ponés en riesgo la vida del productor y la de su familia, si vos estás involucrado en una rapiña violenta, copamiento, homicidio o una violación o en cualquier condición o delito que envenene la convivencia ciudadana, no vas a poder dormir tranquilo en ninguna parte del territorio de la República porque te vamos a pescar”, señaló.

"Enchastre"

Talvi también cuestionó al Frente Amplio por realizar una “campaña de enchastre” contra su compañero de fórmula Robert Silva por haber trabajado al mismo tiempo en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y en la empresa Abengoa-Teyma. “Es la cosa más infame e injusta que he visto en años”, señaló Talvi en una rueda de prensa en la que catalogó al docente como “una persona de bien” y “de enorme integridad”.



Talvi pidió a Martínez encargarse del tema. “Me gustaría que como líder, hoy, de la fuerza política, hiciera lo mismo que hacemos el candidato Lacalle Pou, (Pablo) Mieres y yo, ¿ustedes nos ven a nosotros enchastrar a Martínez o a Graciela Villar? ¿Nos ven en una campaña de enchastre hacia alguno de los candidatos del Frente Amplio? No, no nos ven”, dijo. El colorado considera que el Frente Amplio tiene “un estilo muy distinto de hacer política”.



Talvi empezó ayer una gi- ra por el interior del país, en la que buscará mejorar la intención de voto tras caer algunos puntos en las recientes encuestas, siempre ubicado en un tercer lugar tras el oficialista Daniel Martínez y el blanco Luis Lacalle Pou.

“Me sorprendió” el pase de Maciel al PN

Al ser consultado por uno de los moderadores, Talvi señaló que le “sorprendió” el pase del exasesor en seguridad del excandidato presidencial y senador Pedro Bordaberry, Guillermo Maciel, a filas blancas. Señaló luego en una rueda de prensa que se trata de “una persona que ha sido un gran baluarte para el Partido Colorado y le ha dado conocimiento en el área de la seguridad”. El economista entiende que “las personas adultas en un país libre, tienen el derecho a pedir pase a donde quieran y las otras personas adultas que las reciben tienen derecho a reclutar a quienes quieran”. Maciel dijo ayer a El País que los posicionamientos de los asesores del colorado Talvi, Diego Sanjurjo y Andrés Ojeda, están direccionados a lo académico y no muestran soluciones a las “demandas urgentes”. Añadió que “en los colorados prima una visión más académica, que es más teórica, más volcada al derecho penal, que vela más por las garantías del victimario que de la víctima en sí”.