Susana Pereyra sobre policía imputado: "Tenía un legajo excelente; hoy nos defraudó"

La diputada frenteamplista Susana Pereyra se refirió al procesamiento del policía de la Guardia Republicana, que fue detenido por tráfico de armas y que trabajaba junto a ella ya que se encontraba en pase en comisión. "El funcionario tenía un legajo excelente, intachable, hoy lamentablemente debo decir que nos defraudó", indicó en rueda de prensa este viernes.

"El tema de la seguridad es muy importante, sobre todo cuando no es solamente nosotros sino toda la familia. Tenemos que lamentar esta situación, nos entristece, nos preocupa, nos sorprende, pero es un dato de la realidad", expresó la legisladora.

​

Consultada sobre si resolvió el cese del pase en comisión por pérdida de confianza, Pereyra respondió: "Lo primero que hicimos esta mañana fue darle de baja al pase en comisión, porque es innegable que se necesita confianza, es muy sensible, muy delicado y muy triste", dijo.



La diputada indicó que el efectivo fue seleccionado por el Ministerio del Interior para que se encargara de su seguridad. En el día a día, agregó, se desempeñaba como seguridad y como chofer.



"Esto es un hecho sin dudas inesperado que el ministro tiene información, quizás más que nosotros en este momento, y me parece bien", dijo Pereyra respecto al llamado del secretario de Estado Luis Alberto Heber a una comisión de Diputados para dar explicaciones al respecto del funcionario.

En la tarde de ayer se realizó una audiencia judicial donde la fiscal María Cristina Falcomer solicitó a la Justicia la formalización de la investigación penal por el caso.



La representante del Ministerio Público presentó los elementos para que el policía fuera imputado por un delito de tráfico internacional e interno de armas y por un delito de receptación. La Justicia hizo lugar a lo indicado.