Se suman las iniciativas dentro de la coalición para controlar la suba de los precios

Una propuesta de Cabildo Abierto para quitar el IVA a 19 alimentos durante seis meses. Otra del sector Ciudadanos, del Partido Colorado, que establece la fijación de precios o el cobro de un bono anticipado para jubilados. Estas son algunas de las iniciativas que surgieron dentro de la coalición de gobierno para atenuar la suba de los productos de primera necesidad. Pero no generan unanimidad y tampoco son las únicas: hay otras para bajar el valor del gasoil -al suspender temporalmente la mezcla de biodiésel- o eliminar el IVA y sustituirlo por un impuesto fijo de $ 2.

Otro de los planteos, entregados ayer por los ministros colorados Adrián Peña (Ambiente) y Fernando Mattos (Ganadería) al presidente Luis Lacalle Pou supone adelantar los ajustes salariales para que los trabajadores tengan una recuperación anticipada, “que acompañe el aumento de precios”.

Según supo El País, en la estructuración del proyecto de Rendición de Cuentas, se buscará establecer un cronograma de recuperación salarial para los públicos en cumplimiento con “un compromiso explícito” del mandatario para concretar ese objetivo antes del finalizado el quinquenio. Las sugerencias del sector colorado fueron bien recibidas y “en corto plazo” se esperan anuncios en la dirección de ampliar beneficios en materia de prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Concretamente, los ministros pidieron aumentar las asignaciones (Tarjeta Uruguay Social y BPS) de forma inmediata en un monto equivalente al incremento de los precios de la canasta básica.



Todo lo que está arriba de la mesa surgió del propio oficialismo, que también tiene diferencias sobre cómo atacar el aumento de las presiones inflacionarias. Si bien en la Comisión de Hacienda de Senadores -todo el oficialismo y el Frente Amplio- aprobaron una “minuta de comunicación” que propone quitarles el IVA a 19 alimentos durante seis meses (harina, azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas y de cerdo, pan y productos equivalentes para celíacos y diabéticos) no todos están de acuerdo.

La minuta insta también a “promover acuerdos con la cadena de distribución y comercialización” de los alimentos incluidos en la lista “a efectos de reducir los márgenes de ganancias que se obtuvieron permitiendo así mantener dentro de los límites aceptables al precio de venta al público”.



El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, defendió la propuesta y agregó que se trabaja además en habilitar el fraccionamiento de alimentos, como forma de abaratar, siempre regulado y acordado con el Congreso de Intendentes. “Se paga más el envase que el contenido”, aseguró.



El senador Sergio Botana, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo a El País que votó la minuta de comunicación por un tema de “cortesía parlamentaria” y porque es válida la propuesta, pero está en contra del contenido de la iniciativa que será tratada en Cámara de Senadores.

“Tiene el apoyo de todos la comunicación, no el proyecto. Vamos a votar sea comunicado al Ejecutivo, pero no estamos de acuerdo con achicar los márgenes de ganancia a un almacenero, porque genera distorsiones en el mercado”, afirmó Botana sobre el planteo del grupo político que lidera el senador Guido Manini Ríos. El tema todavía no lo trató la bancada del Partido Nacional.



Además, el senador blanco afirmó que los acuerdos de precios “no caminan ni en la guerra” y acotó que “es una medida más propia de Cuba”. “Estamos en contra del proyecto, pero de acuerdo en que si el senador pide que sea puesto a consideración del Ejecutivo hay que respetar su libertad para que su voz le llegue al gobierno”, explicó. Además, aseguró que “la minuta de comunicación siempre se vota”, así hubiera sido promovida por la oposición.



Botana redactó varios proyectos para bajar el precio de los combustibles, del supergás, y el pórtland. En el primero de los casos apunta a la eliminación del IVA al gasoil y su sustitución por un impuesto fijo de $ 2 -por lo que bajaría $ 8- y a la creación de un fondo que permite abaratar la nafta (mediante un sistema por el cual sube cuando el petróleo baja y desciende cuando aumenta).

Según dijo, las medidas no tienen costos. Además, presentó otra iniciativa para la libre importación de productos en fronteras, lo que permite reducir los precios acortando los márgenes de los importadores.



A diferencia de Botana, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo a El País que está de acuerdo con pedir al Ejecutivo que analice la rebaja del IVA a determinados productos, tal como planteó Cabildo.



Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva tiene su propia propuesta para controlar la inflación: se basa en dejar de mezclar el gasoil con el biodiesel. “La Rendición de Cuentas pasada habilita a Industria y a Ancap a dejar la mezcla. Hoy el mundo está asistiendo a una catástrofe en el cultivo de aceites (por falta de girasol y maíz ucraniano) y eso transforma al cultivo de canola en la vedette del momento, porque llega a cotizaciones de US$ 750 por tonelada, por tanto, mezclar a este precio lo que hace es encarecer”, explicó.



Según sus cálculos por esta vía se podría bajar entre $ 2 y $3 por litro, por seis meses. Además, Da Silva está de acuerdo con la posible rebaja del IVA a ciertos alimentos, que dijo es analizada por el gobierno. Por otro lado, y en relación a la propuesta de Ciudadanos acerca de la fijación de precios (acuerdo voluntario con empresas), Da Silva señaló que “el camino no es meterse en el libre juego de la oferta y la demanda”. En su opinión, hay que apelar a la renuncia del IVA que se compensaría por el aumento de recaudación del IRAE en el sector agropecuario dado por la buena zafra. (Producción: Pablo Fernández).

Las propuestas al gobierno



Fondo Para abaratar el combustible

El senador nacionalista Sergio Botana presentó ocho proyectos para la baja de combustibles. En uno de ellos se fija un precio base del combustible que es igual al precio de importarlo y de introducirlo hasta la planta de distribución de La Tablada. Esto supone que Ancap deba definir si refina o no. Con respecto al supergás, se apunta a liberalizar el mercado de envasado y distribución, para que tenga menos peso en el precio. Asimismo, propone transformar el subsidio al boleto de Montevideo por uno al cambio de flota. Además apunta a la eliminación del IVA al gasoil y su sustitución por un impuesto fijo de $ 2 y a la creación de un fondo que permite abaratar la nafta (mediante un sistema que varía en función del crudo).



Bajar el IVA a 19 alimentos



Una minuta aprobada por la Comisión de Hacienda del Senado, presentada a impulso de Cabildo Abierto, supone exonerar de IVA a productos de la canasta básica de alimentación por seis meses. En la lista están los siguientes alimentos: harina, azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas (picada, paleta, osobuco, falda, pollo, carne de cerdo), pan (flauta y galleta de campaña). Además, según el texto aprobado, “deberán considerarse en este listado los productos equivalentes para celíacos y diabéticos”.



Además, se insta a “promover acuerdos con la cadena de distribución y comercialización” de alimentos “a efectos de reducir ganancias”.

Reducir IVA al gasoil y supergás Desde el Frente Amplio también se reclaman acciones para bajar la inflación. Un documento elaborado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) apunta a la reducción de IVA en productos de la canasta básica y supergás “por un período no menor a seis meses”. En ese marco, piden que se concrete la rebaja del IVA para las compras con tarjetas y se focalice en las personas que reciben las prestaciones que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo al documento al que accedió El País. También se propone la eliminación del IVA al gasoil de todo el transporte y de la producción. A su vez, reclaman medidas de estímulo a la inversión, con un objeto específico sobre las pequeñas y medianas empresas.



Parlamento

Hasta ahora, el Parlamento debió votar las medidas que dispuso el Poder Ejecutivo para contener la escalada de los precios. Tanto el proyecto de ley que hizo descender el valor del asado de tira, como el que exoneró del IVA (10%) al pan blanco (común), galletas de campaña, pastas y fideos por un mes, fueron aprobados tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. En los próximos días, a impulso de Cabildo Abierto, se considerará una minuta que pide bajar el IVA a otros alimentos.