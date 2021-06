En solitario, Daniel Martínez vuelve otra vez al escenario político

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Un resurgir en solitario”. Así definen en el Frente Amplio la vuelta de Daniel Martínez a la escena pública, luego de que en las últimas semanas diera varias entrevistas y apareciera como principal orador en una actividad convocada por redes.

Fueron meses de silencio y perfil bajo, desde que perdió la elección con Carolina Cosse el 27 de setiembre de 2020. Apareció en el acto de la asunción, pero en esa oportunidad los focos estaban puestos en la nueva intendenta de Montevideo.



Desde entonces, ya no se hablaba de Martínez a la interna del Frente Amplio. Cosse y Yamandú Orsi (Canelones) concentran casi toda la atención de cara a las presidenciales del año 2024.



En las últimas semanas, entrevistas que concedió a El Observador y Subrayado, y la aparición en un evento transmitido por redes sociales hizo que más de uno dentro del Frente Amplio se preguntara si está preparando su retorno a la política.



El dirigente frenteamplista Pablo Ponce organizó un ciclo en redes llamado “Relatos con fundamentos”. Martínez participó el 2 de junio de una de las charlas con críticas hacia el presidente Luis Lacalle Pou por el manejo de la pandemia. “Seguimos siendo culpables de todo. Ahora es 'apagar el incendio'. Sinceramente, hacete cargo muchacho”, opinó en el tono coloquial que lo caracteriza.

El País consultó a varios dirigentes cercanos a Martínez en las últimas dos campañas electorales y todos coincidieron en que “no hay nada organizado” detrás de estas salidas mediáticas del exintendente. “No le preguntó a nadie”, comentó un exintegrante de su comando de campaña en las elecciones presidenciales de 2019.



“Es una lógica individual y personal, no está coordinando nada con nadie”, comentó otro dirigente que supo integrar el círculo político más estrecho de Martínez por mucho tiempo.



Además, dijeron que está participando en ollas populares organizadas por la ONG Arerunguá, con la que mantenía contactos desde antes de ser intendente de Montevideo. “Lo que está haciendo es ir a las ollas”, afirmó otro político consultado por El País.



Los dirigentes coincidieron en que con las entrevistas concedidas busca mantener su nombre dentro de la opinión pública, aunque sin una estrategia clara acerca de a qué apunta. Hoy parece impensado que pueda tener el respaldo suficiente como para volver a ser nuevamente candidato presidencial, ya que durante su carrera política tuvo diferencias importantes con otros grupos de peso, como el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista.



De hecho, Martínez sigue integrando oficialmente el Partido Socialista (PS) aunque hace muchos meses no tiene allí ninguna participación. Su alejamiento del sector al que se integró de muy joven se asoció a la decisión de sus compañeros de respaldar a Cosse en la última elección departamental.



Tras la derrota electoral presidencial de 2019, el exintendente anunció a los socialistas que no se postularía como candidato a intendente. Sin embargo, tras reunirse con dirigentes que lo acompañaron en su gestión en la comuna capitalina decidió dar marcha atrás y se presentó a la reelección. Desde entonces se especula con su salida del PS, algo que no se ha producido hasta ahora. “Podría estar preparando su renuncia”, comentaron fuentes que no pertenecen al sector.



Desde el PS relataron que “hace meses” no tienen absolutamente ninguna noticia de Martínez y consideraron “poco probable” que participe activamente mientras el ala ortodoxa siga siendo la de mayor peso a la interna.

Yamandú Orsi y Daniel Martínez. Foto: Fernando Ponzzetto.

“Sin planes”.

Martínez dijo a El País que no se está reuniendo “con ningún grupo político” y ante la consulta sobre rumores que indican que podría llegar a abrir una lista al Senado para la próxima elección, se limitó a contestar: “Hay gente a la que le gusta especular”.



“No tengo planes de ningún tipo. Voy yo solito a cocinar o servir a ollas, ayudo en lo que puedo a quien pueda. Llevar la solidaridad a la práctica, tranquilo y sin otro objetivo que ser solidario”, indicó.



Con respecto a sus salidas en medios de prensa, indicó que aceptó algunas invitaciones de entrevistas “pero espaciadas”. “Eso es todo”, concluyó acerca de la ronda realizada.

El buen vínculo que mantiene con el intendente Yamandú Orsi No es ningún secreto que Daniel Martínez y Yamandú Orsi son amigos. En este lapso que el exintendente de Montevideo estuvo por fuera de la opinión pública siguió manteniendo contacto con el jefe comunal de Canelones, dijeron a El País varias fuentes de izquierda.



Dentro del FA, especulan que el regreso de Martínez a la actividad política y a los cargos públicos pueda estar de la mano de Orsi, que es un firme candidato presidencial para 2024.



Orsi y Martínez mantienen una muy buena relación que se fue consolidando cuando ambos ocuparon las intendencias de Canelones y Montevideo respectivamente, ya que era común que se coordinaran las políticas.



Debido a esa buena relación y cuando venía en bajada en las encuestas, Martínez acudió a Orsi para que fuera su jefe de campaña en las presidenciales de 2019, en las que compitió con Luis Lacalle Pou.