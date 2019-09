Socialistas contra ley de urgencia de Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A un mes de la elección, el Partido Socialista salió a jugar fuerte ayer al afirmar que la ley de urgente consideración que enviaría el candidato Luis Lacalle Pou al Parlamento en caso de ganar es inconstitucional.

La decisión de salir a la cancha con el tema fue aprobada por el Ejecutivo y comunicada en redes sociales por los principales referentes desde el secretario general Gonzalo Civila, el primer candidato al Senado Daniel Olesker y la senadora Mónica Xavier.



En su muro de Facebook, Civila dijo que la ley de urgente consideración que Lacalle Pou pretende enviar al Parlamento “es el programa oculto que pretenden imponer”. Consideró que dicha ley cambiaría las reglas de la negociación colectiva, implicaría la desmonopolización de Ancap y el fin de la participación docente en el gobierno de ANEP.



En un documento elaborado por el abogado y responsable de la campaña del sector, Juan Pablo Pío, se señala que la ley de urgente consideración es “un procedimiento excepcional con límites. “Lacalle Pou y su equipo solo advierten lo evidentes, pero olvidan un elemento que hiere de muerte toda su premisa”, señala el abogado. Se refiere a que “los temas regulados deben tener cierta razonable urgencia de ser resueltos”. Por lo que concluye: “Entonces, el Poder Ejecutivo no inventa o crea la urgencia del asunto por razones políticas o ideológicas o prioritarias de gobierno, sino que formula la declaración de una urgencia que preexiste”.



Martínez dijo ayer en rueda de prensa que “algunas cosas” de las que pretende incluir Lacalle Pou en una ley de urgente consideración “no le parecen correctas”. “No he tenido tiempo de leer el informe del Partido Socialista”, subrayó el candidato.



Lacalle Pou aseguró ayer en un acto en Lascano que “no hay ningún gato encerrado” en la ley de urgente consideración. “Los problemas de los uruguayos son urgentes y no pueden esperar meses como espera este gobierno para que lleguen las cosas”, concluyó.