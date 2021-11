Siete candidatos compiten por los tres cargos de directores sociales del BPS

Se vienen unas elecciones cuya fecha desconoce más de la mitad de los uruguayos, y que ha sido mencionada en la discusión pública básicamente a propósito de sus consecuencias en la rutina de la sociedad. Primero, porque los comicios para elegir a los tres representantes sociales del directorio del Banco de Previsión Social (BPS) caen el 28 de noviembre, un día después de la final por la Copa Libertadores. Esto generó preocupación en el sistema político por los efectos de la veda alcohólica en plena oportunidad turística, pero se encontró una rápida solución: se votó una ley exprés a iniciativa del senador colorado Germán Coutinho, que exceptuó la veda para esta ocasión y se evitó la desilusión de los miles de brasileños que estarán en Uruguay para disfrutar del partido de sus equipos.

Las elecciones del próximo domingo fueron también mencionadas por otra molestia puntual, manifestada fundamentalmente en las redes sociales: hay un rechazo -que también es de más de la mitad, según una encuesta de Factum divulgada por El País- hacia el hecho de que sea una elección también obligatoria, con multas para aquellos que no vayan a las urnas. Y este tema, al igual que el anterior, también motivó la presentación de un proyecto de ley, esta vez por parte del diputado del Partido Independiente, Iván Posada, que propone eliminar su obligatoriedad, aunque de momento no ha tenido el célere tratamiento parlamentario que se tuvo en el caso de la propuesta del legislador colorado.



Pero en los hechos es una elección que, políticamente, tiene sus particularidades. Hay siete candidatos, y la contienda parece competitiva.

Una de las novedades es la aparición del joven movimiento Un Solo Uruguay como proyecto político que decide desembarcar en esta arena electoral con tres candidatos -Luis Lisboa, Virginia Vaz y José Pereyra-, todos con una misma plataforma programática. Este grupo asume más de un frente. En uno de ellos, la contienda es con los dos candidatos que buscan continuar en el cargo -apoyados por el Pit-Cnt- de los órdenes de los trabajadores y los jubilados y pensionistas. Son candidatos que buscan la reelección, pues vencieron en los comicios de 2016: se trata de Ramón Ruiz y Sixto Amaro.



En otro frente, el movimiento rural busca también disputar un lugar al candidato propuesto por una mayoría de las cámaras empresariales y centros comerciales, que también -con un recambio de nombres- pretende continuar representando a los empresarios en el directorio, de la mano de Marcelo Ríos.



Por último, hay algo más: esta campaña cuenta con un séptimo candidato en el orden de los jubilados, llamado Héctor Morales, que dice no tener el apoyo de ningún sector, grupo o movimiento, y que dice enfrentarse a todos. Se presenta con una propuesta antisistema bajo el nombre de Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que denunció en las últimas horas a través de un correo electrónico enviado a los medios de comunicación ser víctima de un “ataque a la democracia” por haber sido ignorado en sucesivas notas de prensa.

Los postulantes.

Ramón Ruiz -lista 11-, de vasta trayectoria sindical, va por la reelección, y basa sus diferencias con la competencia sobre todo en la “capacidad y experiencia” del equipo de trabajo que conduce. “Conocemos las necesidades de los trabajadores, sus reclamos, y sabemos cómo se siente la gente y lo que la gente espera y quiere de la seguridad social”. También sostiene que cuenta con una red nacional de “150 compañeros de todos los sectores de la actividad” que ayudan en la conexión con la sociedad civil en varios sentidos, y que está rodeado de personas con “conocimiento” específico sobre seguridad social, como Hugo Bai y Gabriel Salsamendi. Entre los puntos a favor de su gestión, Ruiz destaca haber solucionado el reclamo de los cincuentones, ese grupo de personas que se vio afectado negativamente por la reforma de 1995 y se afiliaron a las AFAP. “Se terminó presentando un proyecto que elaboramos los trabajadores y el Pit-Cnt, pero en particular este equipo”. Y, también, “que hoy pueda decirse que todos tengan prótesis y lentes, y haya maestros y profesores que tengan el derecho a usar cristales o armazones, porque esta gestión se comprometió a ello”.

Luis Lisboa, lista 16

El candidato Luis Lisboa, funcionario del BPS y líder de la lista 16, intentará ir por la revancha contra Ramón Ruiz -con quien perdió las últimas elecciones-, ahora con el apoyo de Un Solo Uruguay. Entiende que la actual gestión del organismo “ha cumplido un ciclo” y que la principal falla de los actuales directores sociales es que hoy no son “la puerta de entrada de los planteos que hace la sociedad civil al directorio (...) Hemos recorrido el país y vimos cómo llueven las críticas al BPS, pero no se hacen los cambios, y los representados ni siquiera conocen a sus representantes, lo cual está bastante mal, ¿no?”, se pregunta Lisboa.



Entre otras acusaciones, el candidato de los trabajadores por la oposición cuestiona que no haya habido una auditoría tras la estafa en 2017 contra el Fondo Nacional de Salud mediante una maniobra que involucró al BPS. “Hubo corrupción y mala administración” dice Lisboa, que anuncia que, de ganar, impulsará que el organismo se aboque a sus tareas específicas. “¿Tiene sentido que se construyan viviendas para jubilados y se las deje en condiciones deplorables, o es más conveniente que de eso se encargue el Ministerio de Vivienda?”, pone de ejemplo.