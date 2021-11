Lacalle Pou: "Capaz que obligatoriedad" en elecciones del BPS "no sería lo lógico"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou habló este jueves sobre la obligatoriedad de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que se realizarán el domingo 28 de noviembre. Las declaraciones fueron en una rueda de prensa en las inmediaciones del Estadio Centenario.

"Soy partidario de las elecciones nacionales obligatorias. Sobre este tipo de elecciones habría que ver la incidencia que tiene la concurrencia y lo importante que puede ser la representatividad. Tiendo a creer que capaz que la obligatoriedad en este tipo de elecciones no sería lo lógico, pero no me corresponde a mí", respondió ante la consulta de una periodista.



Por otra parte, se le preguntó por la renuncia del ahora exjefe de Policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, que le presentó el miércoles al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El presidente dijo que le "parece más que oportuna" y "esperable".



En el departamento se lleva a cabo una investigación por varios delitos de corrupción. El miércoles fue imputado un cabo cercano al ahora exjerarca y un funcionario de OSE, que lo habría ayudado a llevar adelante maniobras ilícitas.

También se le preguntó por el proyecto de ley que el Ministerio de Economía (MEF) remitió al Parlamento en las últimas horas para facultar al Poder Ejecutivo a "explotar directamente el juego online, así como a autorizar dicha modalidad de juego a aquellos que previamente hubiesen obtenido la concesión o permiso de explotarlo en forma presencial".



Lacalle Pou señaló que "es lo que se está haciendo a nivel mundial", y que el "juego online está cada vez más presente". Consultado sobre si podría destrabar el desarrollo inmobiliario del empresario italiano Giuseppe Cipriani en San Rafael, respondió: "Ojalá, porque creo que es una buena inversión para el país".



Por otra parte, sobre la pandemia de COVID-19 y lo que puede implicar la llegada de brasileños para las finales de fútbol de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, Lacalle Pou indicó que, según los especialistas, "no hay riesgo mayor".