Sendic visitó México y participó de un encuentro sobre primera infancia

El exvicepresidente Raúl Sendic participó ayer miércoles de un encuentro en Monterrey (México) en el que “se procura establecer estrategias comunes en apoyo a la Primera Infancia”, expresó la Lista 711 a través de su cuenta de Facebook.

En la reunión, de la que participaron “autoridades mexicanas, legisladores, exlegisladores, representantes de organismos internacionales, profesionales, académicos y representantes de la sociedad civil de varios continentes”, Sendic fue parte de un panel que expuso las experiencias y avances de los países participantes en este terreno.



Según expresa la lista que lidera Sendic, en Uruguay “la mortalidad infantil se redujo del 12 por mil al 6,6 por mil que tenemos hoy”.



La reunión “fue convocada por la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios” expresó la 711.



No es la primera vez desde su renuncia -en setiembre del año pasado- que el exvicepresidente participa de una actividad fuera de fronteras. En julio visitó Cuba, donde se reunió con la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el de Bolivia, Evo Morales, entre otros.

Por otro lado, en la tarde de este jueves el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, recibió 1.500 firmas de frenteamplistas para que el Plenario inhabilite a Sendic a ser candidato a las elecciones internas por la coalición de izquierda.



La petición fue entregada esta tarde a Miranda y las firmas se realizaron a través de la plataforma www.change.org, según informó el semanario Búsqueda.



“Vemos con honda preocupación que las autoridades del Frente Amplio no hayan tomado las medidas correspondientes para impedir que sea candidato de nuestro partido el ciudadano Raúl Sendic, considerando que nuestro propio Tribunal de Conducta Política se pronunció claramente sobre su comportamiento”, dice la petición que busca llegar a las 2.500 firmas y que al momento ya lleva 2.000.

En el texto de recolección de firmas los frenteamplistas expresaron: “El cuadro general que presentan los actos reseñados del cro. Sendic no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos”.

A su vez los firmantes entienden que “si bien a nivel judicial el tema no tiene aún sentencia firma, la jueza actuante lo procesó por peculado y abuso de funciones". Para los freanteamplistas que llevan adelante dicha petición es “incomprensible e inadmisible que el FA no sancione y tome distancia de estas conductas”.

La Justicia procesó sin prisión a Sendic en mayo de este año por abuso de funciones en reiteración real por su rol en los negocios del pago de la deuda que Ancap mantenía con la petrolera Pdvsa y con la financiera Exor.

También resultó procesado por reiterados delitos de peculado por haber utilizado las tarjetas corporativas de la estatal petrolera sin los “comprobantes justificativos”.

Para los frenteamplistas que firmaron la petición “inhabilitarlo políticamente no solo sería una necesaria medida de justicia y coherencia, sino que además contribuiría a mejorar la credibilidad de nuestro partido ante los ojos de los ciudadanos”.

El pasado 7 de octubre el expresidente José Mujica oficializó su respaldo a Sendic en el acto de cierre del Plenario Nacional de Delegados de la Lista 711 en La Huella de Seregni en la que el exvicepresidente confirmó que encabezará una lista al Senado en la campaña electoral.

Sendic, que reclamó “retomar la ofensiva política”, destacó el apoyo de Mujica en el acto. “Seguiré trabajando para asegurar que podamos ganar las próximas elecciones independientemente de la decisión que tome el Frente Amplio —el Tribunal de Conducta Política”, aseguró.



Saúl Aristimuño

La Justicia y la Corte Electoral “son los únicos que pueden impedir la presencia de Sendic”

Saúl Aristimuño, uno de los principales dirigentes de la Lista 711, salió a responder la petición de que Sendic sea inhabilitado a ser candidato.



“No hemos tenido ninguna comunicación oficial por parte del presidente del Frente Amplio”, dijo y agregó: “esperamos que en algún momento tomen la iniciativa de conversar con el sector” .



Aristimuño dijo que el planteo para inhabilitar al exvicepresidente lo conocía pero que “los únicos que pueden impedir la presencia de Sendic son “la Justicia y la Corte Electoral”.



“Nosotros queremos precisar que Raúl Sendic renunció a la vicepresidencia de la República hace ya más de un año para empezar una nueva etapa y para presentarse frente a la Justicia sin ningún tipo de privilegios como los tenemos los legisladores”, indicó el dirigente.



Aristimuño entiende que “esa instancia judicial que se está realizando no le impide a Raúl Sendic ser candidato a nada. Así que en la medida que no se procese esta situación nosotros creemos que no hay nada que esté por encima de la Justicia”, agregó.